Hàng không phục hồi nhanh nhờ khách bay nội địa

Hơn 16.360 chuyến bay chậm chuyến Số liệu tổng hợp khai thác các chuyến bay chín tháng năm 2020 của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy các hãng đã khai thác hơn 159.800 chuyến bay, trong đó hơn 143.400 chuyến cất cánh đúng giờ, hơn 16.360 chuyến bị chậm và 1.700 chuyến bị hủy. Các lý do chậm chuyến, hủy chuyến được Cục Hàng không Việt Nam chỉ ra do trang thiết bị và dịch vụ khai thác tại cảng; công tác điều hành, quản lý bay; do hãng hàng không; do thời tiết và các lý do khác.