Hàng loạt xe chết máy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết qua quan sát trên ảnh radar thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông ở một số nơi trên khu vực Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, TP.HCM, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau,... Trong khoảng thời gian tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho các khu vực kể trên, sau đó mở rộng ra các khu vực lân cận khác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.