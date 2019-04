Hiểm nguy rình rập tại chân cầu Gò Dưa

Từ cầu Gò Dưa (Thủ Đức) hướng về cầu Bình Lợi (Bình Thạnh) có hai con đường Kha Vạn Cân và Phạm Văn Đồng chạy song song nhau. Tuy nhiên, vừa xuống cầu Gò Dưa một đoạn thì xuất hiện nút cắt giữa đường Kha Vạn Cân và Phạm văn Đồng. Tại đây thường xảy ra cảnh va quẹt xe do các phương tiện di chuyển khá nhanh, không làm chủ được tốc độ.



“Mỗi lần băng qua là sợ…”

Tại nút cắt có hình chữ X này, một dòng xe đi từ đường Phạm Văn Đồng rẽ phải về đường Kha Vạn Cân để đi vào khu dân cư Hiệp Bình Phước; một dòng xe đi từ đường Kha Vạn Cân rẽ trái sang đường Phạm Văn Đồng để chạy thẳng về cầu Bình Lợi.

Anh Hà Văn Hòa, ngụ ở đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức, cho biết hằng ngày do nhu cầu công việc phải đi qua cầu Gò Dưa. “Mỗi lần di chuyển qua cầu Gò Dưa, tôi phải đi chậm lại, quan sát kỹ trước khi chuyển vào đường Phạm Văn Đồng. Đặc biệt, vào giờ tan tầm nhiều người di chuyển tốc độ cao và thường xảy ra va quẹt” - anh Hòa nói.

Chị Trần Thu Thủy, ngụ quận Thủ Đức, chia sẻ: “Tôi từng bị ngã xe ở đây, cũng may không bị thương nặng nhưng nghĩ lại vẫn sợ. Vì vậy, mỗi lần qua đây tôi thường bật đèn xi nhan xin đường một đoạn khá xa”.

Nhiều người dân ở đây cho biết mặc dù chưa có tai nạn chết người xảy ra nhưng nút cắt này là một mối nguy hiểm rình rập cho người đi đường. Ngoài ra, đường Phạm Văn Đồng rộng, thoáng, vì vậy nhiều người cứ phóng xe ào ào nên nguy cơ tai nạn là khá cao. Được biết hiện nay tốc độ tối đa dành cho xe máy lưu thông qua cầu đến 50 km/giờ và ô tô đến 80 km/giờ. Nhiều phương tiện qua điểm giao cắt này thường chạy khá nhanh và khi chuyển làn còn không bật đèn xi nhan xin đường.

Một người dân tại đây đặt câu hỏi tại sao cơ quan chức năng không ngăn đoạn giao cắt hình chữ X trước cầu Gò Dưa, vì cách đó khoảng 50 m đã có trụ đèn điều khiển giao thông. Khi đó ai muốn chuyển đường thì chạy đến trụ đèn và không bị mất quá nhiều thời gian.



Người dân cảnh báo nút giao cắt chữ X này thường xuyên xảy ra va quẹt. Đồ họa: HỒ TRANG



Dòng xe trên đường Phạm văn Đồng chuẩn bị rẽ trái vào đường Kha Vạn Cân. Ảnh: THY NHUNG

Sẽ kiểm tra…

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng - duy tu thuộc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Khu 1, Sở GTVT TP.HCM), cho biết chưa nghe người dân cũng như Ban An toàn giao thông, Công an quận Thủ Đức và cơ quan chức năng phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại địa điểm trên.

Ông Hải cũng cho biết thêm, lưu lượng người tham gia giao thông trên đường Phạm Văn Đồng tùy vào thời điểm, buổi sáng thường đông và cao điểm là chiều tối. Sau khi nghe PV phản ánh, ông Hải cho biết Khu 1 sẽ kiểm tra tại vị trí này về hệ thống biển báo, hạ tầng giao thông. Nếu thiếu sẽ bổ sung, thêm giải pháp cảnh báo phù hợp.

“Trường hợp có thông tin phản ánh đến hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu 1 quản lý thì mong người dân cung cấp để đảm bảo giao thông được tốt hơn” - ông Hải nói.

PV cũng liên hệ với phường Hiệp Bình Phước, địa phương có nút cắt đi qua. Một cán bộ đại diện của phường này cho biết: “Nút cắt cầu Gò Dưa là thuộc địa bàn của phường, tuy nhiên về tình hình an toàn giao thông thì chúng tôi không nắm. Đây là lĩnh vực thuộc Khu 1 và CSGT quận Thủ Đức quản lý”.