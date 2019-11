Kiểm tra đường nối gây mất an toàn giao thông ở quận Thủ Đức

Nhiều học viên Học viện Chính trị phản ảnh với UBND TP về đường nối từ đường Nguyễn Văn Bá với xa lộ Hà Nội trước cổng cảng SOTRANS ICD (Km 9, xa lộ Hà nội, quận Thủ Đức) bất hợp lý.

Cụ thể, tại khu vực này có ba đường nối liên tục với khoảng cách gần nhau trong khi bên trong đã có đường Nguyễn Văn Bá và khu vực này không có khu dân cư.

Điều này cũng gây mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với xe máy (do xe container từ cảng đâm thẳng ra xa lộ Hà Nội trong khi tại đây không có đèn giao thông, chỉ có biển cảnh báo đặt ngay đường nối nên xe máy thường bị bất ngờ khi xe container ra - vô cảng).



Ảnh minh họa đường vào cảng với đường Nguyễn Văn Bá, song hành xa lộ Hà Nội. Ảnh: Zing

UBND TP.HCM chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an TP, Ban An toàn giao thông TP, UBND quận Thủ Đức kiểm tra hồ sơ quản lý nhà nước, khảo sát thực địa, báo cáo và đề xuất với UBND TP phương án xử lý để đảm bảo an toàn giao thông và thông suốt.

UBND TP cũng ấn định thời gian báo cáo và đề xuất của cơ quan trên cho TP trước ngày 30-11-2019.