Muốn lắp vách chống cướp trong ô tô: Mời gặp đăng kiểm!

Sau vụ tài xế taxi bị sát hại gần sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), ngay lập tức một số tài xế taxi ở Hà Nội tự chế và lắp vách ngăn để ngăn cách hành khách với tài xế. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng việc lắp đặt trên phải được chứng nhận từ cơ quan đăng kiểm.



Đã từng có ý tưởng nhưng thất bại

Cụ thể, vách ngăn do tài xế tự chế được làm từ mica trong suốt chịu lực và một số thanh inox. Theo các tài xế, vách ngăn này được gắn vào các vị trí có sẵn hai bên ghế ngồi của tài xế nên không thay đổi bất kỳ thiết kế hay tác động vào khung xe. “Mục đích của chúng tôi là để tăng độ an toàn, đồng thời vẫn quan sát được bên trong xe…” - một tài xế chia sẻ. Được biết hiện có năm taxi tại Hà Nội trang bị loại vách ngăn tự chế như thế này.

Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, nêu quan điểm rất ủng hộ việc các tài xế taxi làm vách ngăn để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tuy nhiên, đây là ý tưởng không mới bởi cách đây nhiều năm, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng có ý tưởng làm vách ngăn này nhưng thất bại do việc hoán cải phương tiện vướng các quy định pháp luật hiện hành.

“Chúng ta thấy taxi ở một số nước phát triển có vách ngăn bởi vì các nước này sản xuất xe chuyên dụng cho taxi, cứu hộ… nên các vách ngăn không ảnh hưởng đến kết cấu xe…” - ông Hùng nói.

Trước việc làm của một số tài xế, ông Hùng cho biết đã có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp tổng hợp ý kiến của tài xế và gửi tới Hiệp hội Taxi Hà Nội. Sau đó đơn vị sẽ kiến nghị đến các cơ quan chức năng. “Việc lắp vách ngăn sẽ làm thay đổi kết cấu xe nên chúng ta phải xin phép và có đánh giá. Trong đó phải xem chất lượng mica va đập như thế nào, có đảm bảo an toàn cho hành khách không. Vì nếu mica không tốt, khi thắng gấp vỡ đập vào mặt khách hàng thì rất nguy hiểm… nên chúng ta phải hết sức thận trọng… ” - ông Hùng nói.

Đối với chi phí lắp đặt vách ngăn, ông Hùng khẳng định để đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, các doanh nghiệp không bao giờ tiếc tiền. Tuy nhiên, việc lắp đặt phải đúng quy định và đảm bảo các yếu tố thẩm mỹ, thân thiện…, không gây mất an toàn cho tài xế và bất tiện cho khách hàng.



Một tài xế lắp đặt vách ngăn tự chế bằng mica trong suốt trên taxi. Ảnh: VIẾT LONG

Cần đến trung tâm đăng kiểm để được hướng dẫn

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, khẳng định cá nhân rất ủng hộ việc lắp đặt vách ngăn để bảo vệ tài xế. Bởi hiện nay nhiều nước đã làm, đặc biệt ở Trung Quốc 100% taxi được trang bị vách ngăn.

Ở Việt Nam, ông Trí cho biết sẽ xem xét, kiến nghị sửa đổi các văn bản pháp luật. Trong đó, quy định các doanh nghiệp vận tải taxi cần trang bị cho tài xế các vách ngăn. “Việc trang bị sẽ có người nói tốn kém nhưng để bảo vệ tính mạng cho một tài xế thì nên có…” - ông Trí nhấn mạnh.

Đối với những đơn vị, cá nhân đã lắp đặt vách ngăn, ông Trí khuyến cáo đến các đơn vị đăng kiểm để được hướng dẫn. Trong đó, nếu lắp vách ngăn phải đảm bảo độ cứng vững, tránh trường hợp dễ bị xé toạc và luồn được dao vào trong. Thứ hai, vách ngăn không làm cản trở hoạt động của tài xế như điều khiển xe, thắng, kéo thắng tay… Cuối cùng, vách ngăn đó phải đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, tuyệt đối không được nhọn, sắc bởi dễ chọc vào người lái khi thắng gấp…

“Hiện Cục Đăng kiểm đã có chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm hướng dẫn người dân tiếp cận ba yêu cầu trên. Nếu xe nào đáp ứng các yêu cầu mới được chứng nhận đảm bảo an toàn…” - ông Trí nhấn mạnh.

Để đảm bảo an toàn cho tài xế, tôi cho rằng tài xế taxi nên yêu cầu hãng hoặc tự bỏ tiền trang bị vách ngăn hoặc trang bị một chiếc camera quay toàn cảnh trong xe. Cứ mỗi lần khách ổn định chỗ ngồi thì bật camera. Tài xế có thể nhắc khéo hành khách về hình ảnh, video… Với phương án này, tôi nghĩ nếu gặp kẻ cướp, chúng cũng không dám manh động… Anh NGUYỄN GIANG, ngụ quận Đống Đa, TP Hà Nội

Cùng ngày, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng phát đi thông cáo báo chí, trong đó khẳng định ô tô ngay từ khi thiết kế đã được nhà sản xuất tính toán đảm bảo tối ưu tính tiện nghi và an toàn cho người lái, hành khách trên xe, phù hợp với mục đích và nhu cầu sử dụng.

Việc lắp thêm vách ngăn sẽ dẫn tới thay đổi kết cấu, bố trí trong khoang lái của xe, có thể gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành, quan sát của tài xế và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho tài xế, hành khách ngồi trên xe hoặc ảnh hưởng tới khả năng thoát hiểm khi có sự cố…

Vì vậy, việc lắp đặt vách ngăn cần đảm bảo gây ảnh hưởng ít nhất đối với khả năng vận hành của xe, an toàn của tài xế và hành khách ngồi trên xe khi xảy ra tai nạn.

Ngoài khuyến cáo đến các trung tâm đăng kiểm để được hướng dẫn, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu tài xế nâng cao cảnh giác trong quá trình vận chuyển khách, không vận chuyển những hành khách có biểu hiện bất thường, vận chuyển khách đến các địa điểm vắng, nhất là trong những khoảng thời gian muộn về đêm.