Nghiên cứu bổ sung thêm phương án xây cầu Cát Lái

Các hình thức đầu tư Theo phương án mà UBND tỉnh Đồng Nai đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, dự án xây dựng cầu Cát Lái sẽ được chia tách ra làm ba dự án thành phần gồm: Phần đường dẫn phía TP.HCM được giao cho UBND TP.HCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện theo hình thức đầu tư hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện theo hình thức BT. Phần cầu chính sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo hình thức BOT. Đối với phần cầu chính, trong quá trình nghiên cứu, nếu việc triển khai thực hiện theo hình thức BOT không khả thi sẽ nghiên cứu triển khai theo phương án BOT kết hợp BT. Quỹ đất đối với phần BT này sẽ nghiên cứu sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đang nghiên cứu hai phương án Sở GTVT TP.HCM cho biết ngoài khó khăn như tỉnh Đồng Nai đã nêu, dự án cầu Cát Lái hiện nay đang có trong quy hoạch của Thủ tướng. Hiện dự án đang được bổ sung trên cơ sở đề xuất của TP.HCM gồm cầu Cát Lái, cầu Cần Giờ, đường song hành quốc lộ 50 kết nối về Long An, đây là một phần của quy hoạch phát triển giao thông vận tải. Về mặt dự án đầu tư, hiện đang dừng lại ở bước nghiên cứu báo cáo đầu tư, trong đó Đồng Nai đã đưa ra hai phương án kết nối. Hiện Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đang nghiên cứu kỹ hơn về các chỉ tiêu kỹ thuật và tài chính của tỉnh.