Nhiều con đường cần nâng cấp, sửa chữa

Những công trình lỗi hẹn năm 2019 Các công trình lỗi hẹn về đích năm 2019 cũng xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là do vướng mặt bằng và để khắc phục được tình trạng này cũng là bài toán khó giải của ngành giao thông... Điển hình như dự án hầm chui An Sương (nhánh N2), dự án Bến xe Miền Đông mới, dự án mở rộng cầu Chữ Y. Theo ghi nhận, tại hiện trường dự án hầm chui An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn) đang ngừng thi công ở nhánh N2. Trong khi đó, nhánh N2 vào giờ cao điểm lượng phương tiện từ QL22 cùng với các phương tiện từ Bến xe An Sương đổ ra gây kẹt xe nghiêm trọng tại rào chắn thi công dưới cầu vượt An Sương. Trước đó, chủ đầu tư dự án cho hay dự án sẽ hoàn thành và thông xe vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, cũng vì lý do vướng mặt bằng nên đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành. Bến xe Miền Đông mới được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho khu vực Bến xe Miền Đông hiện hữu. Đến nay, mặc dù các hạng mục trong bến đã dần hoàn thành nhưng những con đường kết nối với bến xe chưa được chỉnh trang, thậm chí còn xuống cấp do lượng xe container, xe tải lưu thông qua đây khá lớn. Dự án này đã nhiều lần gia hạn hoàn thành. Lần gần đây nhất, chủ đầu tư dự án dự kiến sẽ hoàn thành và khai thác vào quý 4-2019. Nhưng đến nay công trình vẫn chưa hẹn ngày về đích. Một dự án nữa được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2019 là việc mở rộng cầu Chữ Y. Dự án này được mở rộng cả ba nhánh cầu Chữ Y nối quận 5 với quận 8 nhằm giảm ùn tắc giao thông trên cầu và các tuyến đường quanh khu vực. Dự kiến tháng 6-2019 sẽ hoàn thành nhưng những ngày cuối cùng của năm 2019, dự án vẫn chưa về đích và đành lỗi hẹn đến năm sau (2020). Kẹt xe ở khắp nơi trên địa bàn TP Bốn khu vực trọng yếu cần phải kết hợp các giải pháp chống kẹt xe, ùn tắc ở TP.HCM là khu nam, khu đông và sân bay Tân Sơn Nhất. Ở cửa ngõ phía nam, vào giờ tan tầm, tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh (quận 7) và đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) thường xuyên bị kẹt nghiêm trọng. Xe máy leo lề, ô tô phải ngừng di chuyển. Tại cửa ngõ phía đông TP, hướng lưu thông từ đường Võ Chí Công qua vòng xoay Mỹ Thủy, các hướng lưu thông trên trục Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định ra vào cảng Cát Lái liên tục bị xung đột khiến tình trạng ùn tắc thêm phức tạp. Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường chính kết nối với sân bay như Bạch Đằng, Trường Sơn, Hồng Hà, Phổ Quang, Hoàng Văn Thụ… vào giờ cao điểm tình trạng kẹt xe cũng luôn là nỗi ám ảnh của người dân.