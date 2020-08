Phương tiện lưu thông như thế nào khi xây cầu Hang Ngoài?

Theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở GTVT TP.HCM đã thống nhất phương án phân luồng giao thông phục vụ xây mới cầu Hang Ngoài.

Công trình xây dựng mới cầu Hang Ngoài sẽ khởi công vào đầu tháng 9-2020 với tổng mức đầu tư là 403,9 tỉ đồng và được xây dựng trong 11 tháng.



Sở GTVT thống nhất phương án phân luồng giao thông công trình xây dựng mới cầu Hang Ngoài. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp.

Giai đoạn 1: Công tác chuẩn bị, xây dựng cầu tạm phía bên trái tuyến theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng.

- Đối với phần cầu: Các phương tiện lưu thông bình thường trên phần cầu Hang Ngoài hiện hữu rộng 10 m.

- Đối với phần đường: Các phương tiện lưu thông bình thường trên đường Nguyễn Văn Nghi và đường Lê Quang Định rộng trung bình 10 m .

Giai đoạn 2: Thi công phần cầu Hang Ngoài hiện hữu và phần đường (Nguyễn Văn Nghi, Lê Quang Định) bên phải tuyến theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng.

Tổ chức cấm ô tô tải và ô tô khách lưu thông (xe buýt lưu thông bình thường) từ 9 giờ đến 16 giờ trên đường Nguyễn Văn Nghi và đường Lê Quang Định (đoạn từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng) theo hướng từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng.

Lộ trình lưu thông thay thế : Đường Nguyễn Thái Sơn – đường Phan Văn Trị - đường Phạm Văn Đồng hoặc đường Nguyễn Thái Sơn – đường Phạm Ngũ Lão – đường Nguyễn Kiệm – đường Phạm Văn Đồng .

- Đối với phần cầu: Phương tiện có trọng tải toàn bộ xe dưới 13 tấn lưu thông trên phần cầu tạm với bề rộng 8 m.

- Đối với phần đường: Phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Nghi và đường Lê Quang Định rộng trung bình 9,5 m.

Giai đoạn 3: Thi công tháo dỡ cầu tạm để thi công phần cầu mới và thi công phần đường (Nguyễn Văn Nghi, Lê Quang Định) bên trái tuyến theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng.

Phương án tổ chức giao thông: Tổ chức cấm ô tô tải và ô tô khách lưu thông xe buýt lưu thông bình thường) từ 09 giờ đến 16 giờ trên đường Nguyễn Văn Nghi và đường Lê Quang Định (đoạn từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng) theo hướng từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng .

Lộ trình lưu thông thay thế: Đường Nguyễn Thái Sơn - đường Phan Văn Trị - đường Phạm Văn Đồng hoặc đường Nguyễn Thái Sơn – đường Phạm Ngũ Lão – đường Nguyễn Kiệm – đường Phạm Văn Đồng.

- Đối với phần cầu: Phương tiện có trọng tải toàn bộ xe dưới 13 tấn lưu thông trên phần cầu mới đã được xây dựng tại vị trí cầu hiện hữu với bề rộng 9 m.

- Đối với phần đường: Phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Nghi và đường Lê Quang Định rộng trung bình 13 m.

Giai đoạn 4: Thi công hoàn thiện (như: sơn đường, lắp đặt biển báo, dải phân cách, lan can cầu...). Các phương tiện lưu thông hai chiều trên phần đường mới rộng trung bình 16 m.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công, sở này đề nghị chủ đầu tư trong quá trình thi công cầu tạm và cầu mới phải bảo đảm an toàn giao thông cho công trình đường sắt; bố trí, tập kết vật tư và phương tiện ra vào công trường bảo đảm an toàn; vệ sinh sạch sẽ không được làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên các tuyến đường hẻm lân cận.

Chủ đầu tư phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ để được hướng dẫn lắp đặt biển báo, hệ thống phản quang, đèn tín hiệu giao thông. Đồng thời, rào chắn thử nghiệm thực hiện giai đoạn 1 trong vòng bảy ngày để theo dõi tình hình giao thông trước khi triển khai thi công.

Sở GTVT lưu ý, trong quá trình thực hiện chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Thanh tra giao thông để kịp thời điều chỉnh phương án nếu cần thiết.