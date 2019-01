Quận Bình Tân: Ùn tắc ở BOT An Sương - An Lạc do gây rối

Sở GTVT TP.HCM trả lời về việc xây bốn cầu vượt Ngày 26-1, Sở GTVT TP.HCM có văn bản trả lời một số thắc mắc của người dân xoay quanh dự án BOT An Sương - An Lạc. Cụ thể, về việc xây dựng bốn cầu vượt, theo Sở GTVT TP, việc đầu tư, quản lý, khai thác bốn cầu vượt bổ sung là gắn liền trong tổng thể dự án BOT An Sương - An Lạc với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông tại các nút giao, tạo điều kiện cho các phương tiện giao thông thuận lợi, an toàn và thông suốt trên quốc lộ 1. Có ý kiến cho rằng chi phí đầu tư làm 14 km đường chỉ hơn 831 tỉ đồng nhưng làm bốn cầu vượt có chi phí 1.623 tỉ đồng là cao, không hợp lý. Sở GTVT TP trả lời công trình cầu có suất đầu tư cao hơn nhiều so với công trình đường. Cụ thể, theo Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12-10-2018 của Bộ Xây dựng, suất đầu tư xây dựng cầu khoảng 38 triệu đồng/m2; đường khoảng 2,1 triệu đồng/m2. Về thời gian thu phí đến năm 2033 là quá dài, Sở GTVT TP trả lời thời gian thu thực tế sẽ được điều chỉnh căn cứ giá trị quyết toán công trình của dự án BOT An Sương - An lạc và doanh thu thu phí thực tế, lãi vay, chi phí bảo trì công trình… được kiểm toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Như vậy, khi xe qua trạm tăng lên, thời gian thu phí sẽ giảm xuống chứ không phải là đến năm 2033.