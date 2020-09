Quốc hội sẽ quyết việc Bộ GTVT hay Bộ Công an cấp bằng lái

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành nghị quyết của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật diễn ra vào trung tuần tháng 8. Trong đó, đáng chú ý là việc thống nhất tách Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) ra thành hai dự án luật.



Hai phương án về cấp bằng lái

Theo đó, đối với Luật Bảo đảm trật tự, an toàn (TTAT) GTĐB, luật mới do Bộ Công an soạn, Chính phủ thống nhất cần thiết ban hành luật này cũng như nội dung của dự luật. Đó là tách một phần quy định về bảo đảm TTATGTĐB từ Luật GTĐB hiện hành, nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực thi pháp luật. Từ đó, tạo bước chuyển biến cơ bản, bền vững trong việc bảo đảm TTATGTĐB, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.

Về phạm vi điều chỉnh, Chính phủ thống nhất dự án Luật Bảo đảm TTATGTĐB quy định các vấn đề về quy tắc giao thông; đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX); đăng ký và cấp, thu hồi biển số xe cơ giới; tổ chức ATGT và chỉ huy, điều khiển GTĐB; giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông; các biện pháp thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm về ATGTĐB.

Tuy nhiên, do còn ý kiến khác nhau nên trong tờ trình Quốc hội (QH) về dự án luật này, Chính phủ đề nghị QH cho ý kiến về vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX theo hai phương án.

Phương án 1: Vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm TTATGTĐB.

Phương án 2: Dự án Luật GTĐB (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT xây dựng nội dung thuyết minh phù hợp cho từng phương án.



Học viên làm thủ tục trước khi thi lý thuyết lái xe tại một trung tâm ở TP.HCM. Ảnh: LƯU ĐỨC

Việc trừ điểm bằng lái giao Chính phủ quy định chi tiết

Về điểm của GPLX, Chính phủ thống nhất quy định về điểm của GPLX là một biện pháp quản lý hành chính (không phải là một hình thức xử phạt hành chính) theo hướng GPLX được cấp 12 điểm trong một năm.

Nếu trong một năm, người điều khiển xe bị trừ hết điểm thì phải thi lại GPLX. Trường hợp không bị trừ hết điểm trong thời gian trên sẽ được cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc trong một năm mà không có vi phạm thì được cộng điểm, tức là phải có hình thức cộng lại điểm (hoặc khôi phục điểm) cho GPLX hằng năm.

Trình hai dự luật ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an chuẩn bị nội dung dự án Luật Bảo đảm TTATGTĐB, Bộ GTVT chuẩn bị nội dung dự án Luật GTĐB sửa đổi để báo cáo Ủy ban Thường vụ QH tại phiên họp thứ 48, dự kiến vào tháng 9 này.

Dự thảo luật này chỉ quy định mang tính nguyên tắc và giao cho Chính phủ quy định cụ thể các hành vi, nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực TTATGTĐB bị tước quyền sử dụng GPLX trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.

Đối với Luật GTĐB sửa đổi do Bộ GTVT soạn. Chính phủ thống nhất phạm vi điều chỉnh bao gồm các vấn đề: Kết cấu hạ tầng GTĐB, vận tải đường bộ, quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện GTĐB, hệ thống báo hiệu đường bộ gắn với kết cấu hạ tầng GTĐB, tổ chức giao thông gắn với kết cấu hạ tầng GTĐB.

Chính phủ cũng giao Bộ GTVT chủ trì ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống báo hiệu đường bộ. Phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng, ban hành quy tắc GTĐB, chương trình, nội dung đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. “Cạnh đó nghiên cứu đổi mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra giao thông cho phù hợp với vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT về GTĐB, không chồng chéo, trùng lắp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSGT…” - nghị quyết Chính phủ nêu rõ.