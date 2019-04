Sớm điều chỉnh quy hoạch dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ

Ngày 19-4, tại tỉnh Tiền Giang, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với đơn vị tư vấn, lãnh đạo các tỉnh: Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bình Dương, TP.HCM nghe báo cáo đơn vị tư vấn về dự án tuyến đường sắt TP.HCM- Cần Thơ.



Theo Bộ GTVT, dự án đường sắt kết nối TP.HCM đến TP.Cần Thơ là một trong tổng thể quy hoạch đường sắt Quốc gia. Đây là dự án hết sức quan trọng kết nối giữa hai thành phố lớn ở khu vực phía Nam.



Quy hoạch đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ.

Theo báo cáo của Cục đường sắt Việt Nam, quy hoạch chi tiết đường sắt TP.HCM- TP.Cần Thơ được Bộ GTVT phê duyệt năm 2013. Theo quy hoạch, chiều dài tuyến 173,677 km đi qua các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, TP.Cần Thơ gồm 14 ga, 2 trạm khách.

Hướng tuyến: Điểm đầu hàng hóa: Ga lập tàu An Bình (phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương); Điểm đầu khành khách: Ga Tân Kiên (xã Tân Kiên, huyện BìnH Chánh, TP.HCM). Điểm cuối dự án, Ga Cái Răng (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).



Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Cục đường sắt VN, hiện nay cả 5 tỉnh, thành phố đã có ý kiến về phương án kiến nghị điều chỉnh quy hoạch: Trong đó UBND các tỉnh, TP.HCM, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ đã có ý kiến thống nhất với hướng tuyến đề xuất điều chỉnh. Riêng Tiền Giang mới có ý kiến thống nhất chủ trương điều chỉnh hướng tuyến của UBND tỉnh và ý kiến thống nhất của Sở GTVT Tiền Giang. Tổng mức đầu tư dự kiến 4.482,97 triệu USD. Hình thức đầu tư: BOT (2.763 triệu USD) kết hợp BT (1.719,91 triệu USD do nhà nước thanh toán bằng quỹ đất)…

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá, về điều chỉnh quy hoạch dự án đường sắt TP.HCM – Cần Thơ hiện nay chưa đủ các thông tin và chưa đủ cơ sở để Bộ GTVT kết luận là sẽ điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt theo phương án đơn vị tư vấn trình này. Theo Bộ trưởng, các thông tin đơn vị tư vấn đưa ra chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy trình điều chỉnh quy hoạch.

Bộ trưởng Thể khẳng định: “Giao thông đường sắt không thể lẻ loi mà nó phải kết nối với đường bộ, đường thủy nội địa, đường hàng không, các cảng biển. Đối với dự này, ngành giao thông vận tải đặc biệt quan tâm đến từng Ga kết nối giao thông như thế nào. Tuy nhiên phía đơn vị tư vấn chưa làm rõ được vấn đề này".

Bộ trưởng cho biết, Bộ GTVT sẵn sàng chấp nhận điều chỉnh nhưng đề nghị đơn vị tư vấn phải nghiên cứu lại kỹ lưỡng, phải chứng minh đựợc phương án điều chỉnh mới phải tốt hơn cái cũ.

Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo Sở GTVT các địa phương phối cùng đơn vị tư vấn trong thời gian tới phải nghiên cứu kỹ lưỡng, hoàn chỉnh về phương án điều chỉnh để có quyết định, trình Bộ GTVT để Bộ báo cáo Chính Phủ xem xét sớm tiến hành các thủ tục triển khai dự án.