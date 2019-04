Thông tin chính xác về clip “bé gái bị sàm sỡ trên máy bay“

Sáng 15-4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 1 phút 30 giây, kèm thông tin người nhà nữ hành khách cho rằng con gái mình bị sàm sỡ trên chuyến bay Cần Thơ - Hà Nội.

Clip ghi lại cảnh một người phụ nữ to tiếng với nhân viên phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) vì không giữ hành khách được cho là đã sàm sỡ cháu bé. Ngay sau khi đăng tải, clip nhận được sự quan tâm của nhiều người.



Clip được đăng tải trên mạng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV PLO, ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho rằng, những thông tin đăng tải trên mạng là chưa đầy đủ, gây hiểu nhầm.



Cụ thể, theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, ngày 12-4, chuyến bay ký hiệu VJ 468 của hãng hàng không Vietjet, chặng bay Cần Thơ (VCA) - HAN (Hà Nội) đáp xuống sân bay Nội Bài.

Sau khi lấy xong hành lý ký gửi, người nhà của hành khách Ph.Th.Ph.Th (18 tuổi) ngồi ghế 23D có thông báo với nhân viên HGS cháu Th bị một hành khách nam quấy rối, sàm sỡ.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng an ninh hàng không phối hợp với đồng công an Nội Bài mời các cá nhân có liên quan lên phòng cơ động để làm việc.

“Đồn Công an Nội Bài đã làm việc lấy lời khai, tường trình các bên liên quan, xác minh vụ việc. Sau khi làm rõ hành khách đi máy bay không có hành vi sàm sỡ mà chỉ do hiểu nhầm nên hai bên hành khách xin lỗi nhau và Đồn Công an Nội Bài đã giải quyết cho hai bên ra về”, Cảng vụ hàng không miền Bắc thông tin.