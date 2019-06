Trộm cáp điện, ốc vít hoành hoành trên cao tốc

Theo Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), thời gian vừa qua, đơn vị quản lý vận hành đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây liên tục hối thúc Công an phường Phú Hữu (quận 9) và Công an quận 9 (TP.HCM) điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp tài sản đường cao tốc trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.



Cụ thể, báo cáo của VEC cho biết vào khoảng 19 giờ 30 ngày 8-6, nhân viên Đội tuần tra xử lý sự cố trong quá trình tuần tra trên đường cao tốc đã phát hiện tại lý trình Km0+330 - nhánh B2 - nút giao Vành đai 2 thuộc địa phận phường Phú Hữu (quận 9) bị mất 25 m dây cáp ngầm điện chiếu sáng loại CXV 4x25mm2; 25 m dây cáp điều khiển 2x4 mm2; 25 m dây cáp tiếp địa (dây đồng trần) 1x10 mm2. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 7,5 triệu đồng.



Cũng tại lý trình này, gần một tháng trước, nhân viên tuần đường cũng phát hiện bị trộm mất 24 m dây cáp điện chiếu sáng loại CXV 4x25 mm2, 24 m dây cáp điều khiển 2x4 mm2, 24 m dây cáp tiếp địa (dây đồng trần) 1x10 mm2.



Trước đó, lúc 10 giờ ngày 19-4, tại lý trình Km0+000 thuộc nhánh D2 - nút giao Vành đai 2 cũng bị trộm bê mất 44 m dây cáp điện ngầm loại CXV 4x25 mm2; 44 m dây tiếp địa (dây đồng trần) 1x10 mm2; 44 m dây điều khiển 2x4 mm2. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 13 triệu đồng.



Không chỉ dây cáp ngầm hệ thống điện chiếu sáng, 16 bộ ốc vít nối các tấm hộ lan cũng đã bị kẻ trộm rình lấy trong ngày 28-5-2018.

Liên tiếp trong các tháng 5, 6, 7, 8, 9-2018, lực lượng tuần tra VEC E cũng thường xuyên phát hiện tài sản đường cao tốc (tiêu phản quang, hộ lan tôn sóng, tấm đệm hộ lan, tấm gang chắn rác…) “không cánh mà bay”.



"Các vụ trộm cắp đều được đơn vị quản lý tuyến cao tốc trình báo với công an địa phương. Một số đối tượng và tài sản trộm cắp đã được bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý, tuy nhiên tình trạng trộm cắp tài sản đường cao tốc hầu như chưa có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng trở nên nhức nhối khi mà số vụ và quy mô trộm cắp ngày càng gia tăng", VEC cho biết.



Trước thực trạng này, VEC đã chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác thường xuyên phối hợp chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân sinh sống ven đường cao tốc nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài sản đường cao tốc – tài sản Nhà nước.

Đồng thời, VEC cũng tăng cường tuần tra, phối hợp lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc.



"Hành vi trộm cắp tài sản trên các tuyến cao tốc VEC quản lý gây thiệt hại hàng tỉ đồng mỗi năm. Không chỉ đơn thuần tổn thất về mặt kinh tế, hành vi trộm cắp này còn trực tiếp làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao, thậm chí tử vong cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường cao tốc khi gặp sự cố", VEC đánh giá.