Yêu cầu xác định việc giao ACV đầu tư sân bay Long Thành

Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao Hội đồng Thẩm định nhà nước (do bộ trưởng Bộ KH&ĐT là chủ tịch hội đồng) đã rất tích cực thực hiện thẩm định dự án với trách nhiệm cao. Trong đó, giảm tổng mức đầu tư dự án từ hơn 111.689 tỉ đồng xuống 109.111 tỉ đồng (giảm 2.577,8 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư trong báo cáo nghiên cứu khả thi do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Bộ GTVT chủ trì.



Để hoàn thiện hơn chất lượng của báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng yêu cầu của Quốc hội, Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT có ý kiến rõ hơn về nội dung thẩm định, đặc biệt là suất vốn đầu tư, cơ sở pháp lý của việc giao ACV làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 và căn cứ pháp lý của các cơ chế đặc thù.



Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thị sát dự án sân bay Long Thành ngày 30-9. Ảnh: VŨ HỘI

“Trên cơ sở đó, kết luận rõ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án có đủ điều kiện hay không để Thủ tướng phê duyệt quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật…” - thông báo nêu rõ kết luận của Thủ tướng.

Liên quan đến dự án sân bay Long Thành, hồi cuối tháng 9, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã cùng đoàn công tác của Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực địa dự án sân bay Long Thành và khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết: Về tiến độ giải phóng mặt bằng, Đồng Nai vẫn đảm bảo như cam kết. Trong tháng 10, tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực ưu tiên là diện tích khoảng 1.800 ha đất để chủ đầu tư xây dựng sân bay giai đoạn 1 vào năm 2021.