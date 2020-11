Hà Nội báo cáo xử lý xong sai phạm nhà 8B Lê Trực

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa có báo cáo, giải trình với Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý, khắc phục vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B - Lê Trực (phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).



Theo đó, UBND TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành việc xử lý nghiêm vi phạm tại số 8B Lê Trực theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình và lợi ích các bên liên quan.

Cụ thể, báo cáo của thành phố Hà Nội tập trung vào làm rõ quá trình sai phạm, cũng như việc xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm và tiến trình tháo dỡ, phá dỡ công trình 8B Lê Trực kéo dài 6 năm qua, từ năm 2015 đến nay.



Công trình 8B - Lê Trực, sai phạm về trật tự xây dựng kéo dài 6 năm (từ năm 2015) đến nay mới xử lý xong

Trong đó, quá trình cưỡng chế tháo dỡ vi phạm của toà nhà trên chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã đã tháo dỡ phần tum thang và tầng 19.



Giai đoạn 2, năm 2020 đã tháo dỡ toàn bộ phần tường xây, vách ngăn, cửa, thiết bị tầng; hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng 18 với diện tích 1.268 m2; cắt xong 256,35 m dài dầm, cắt xong 14/14 cột (đạt 100% số lượng cột, tương đương với 46,2 m dài cột).Toàn bộ tấm sàn cột, dầm sau khi cắt đã được hạ xuống, xếp gọn dưới chân công trình và hoàn trả mặt bằng đường Trần Phú để phục vụ giao thông. Trong quá trình tháo dỡ đã đảm bảo an toàn về người.

Hiện trạng công trình còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mặt mái tầng 17 là 58,5 m, so với giấy phép xây dựng vượt chiều cao 5,5 m; diện tích sàn tăng 2.834,8 m2.

Về hướng xử lý công trình thời gian tới, báo cáo của thành phố Hà Nội cho hay, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 5184/UBND-SXD ngày 30-10-2020 chỉ đạo cho phép giữ lại kết cấu cột, dầm, kết cấu lõi thang và dầm treo tầng 18; dầm, cột, vách tường xây lồng ô cầu thang bộ.



Tầng 18, công trình 8B Lê Trực đã bị tháo dỡ mái, vách ngăn chỉ còn lại hệ thống khung cột, dầm treo...

Nguyên nhân giữ lại phần kết cấu trên là để đảm bảo an toàn kết cấu công trình, do công trình có kết cấu dầm treo, nếu phá dỡ dầm treo tầng 18, sẽ tác động đến hệ thống chịu lực của các tầng dươí, khiến công trình mất an toàn khi đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến kết cấu chung của toà nhà.



Đối với phần còn lại của tầng 18 (chỉ còn hệ thống khung cột) của công trình, UBND TP Hà Nội chỉ rõ phần diện tích này được hoàn thiện thành giàn hoa, bồn cây, không sử dụng cho mục đích khác.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận Ba Đình tiếp tục giám sát chặt chẽ công trình, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (trong đó có việc hoàn trả ngân sách kinh phí cưỡng chế), khẩn trương hoàn thiện công trình theo phương án kiến trúc, hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt theo quy định, bảo đảm an toàn cho công trình và công trình xung quanh, bảo đảm mỹ quan, kiến trúc đô thị.

Báo cáo của UBND TP Hà Nội cũng nêu, việc khắc phục hậu quả gây ra, chỉnh trang công trình đưa vào khai thác sử dụng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

UBND TP Hà Nội cũng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, UBND quận Ba Đình thực hiện nghiêm túc, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý, không để xảy ra các trường hợp vi phạm tương tự trên địa bàn.