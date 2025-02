Loại bỏ tư tưởng chủ quan, lơ là, tự mãn trong công tác đảm bảo an toàn hàng không 27/02/2025 11:15

Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng vừa ban hành chỉ thị của nhà chức trách hàng không, yêu cầu toàn ngành tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn hàng không.

Chỉ thị trên được đưa ra trong bối cảnh năm 2025, hàng không trong nước vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do thiếu máy bay khai thác bởi lệnh triệu hồi động cơ của nhà máy sản xuất Pratt&Whitney, khiến máy bay A321NEO phải dừng bay. Song song đó, nguồn cung ứng thiết bị máy bay vẫn còn rất khó khăn và chậm trễ.

Thêm vào đó, Hội đồng kiểm soát rủi ro an toàn hàng không (ASRMC) vừa qua đã tập trung phân tích các nguyên nhân, tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn năm 2024, và nhấn mạnh yếu tố gây uy hiếp an toàn có nguyên nhân từ yếu tố con người. Chẳng hạn, không tuân thủ quy trình bảo dưỡng, quy trình khai thác tiêu chuẩn; phương thức điều hành bay...

ASRMC quyết định đưa các lỗi liên quan đến yếu tố con người là yếu tố rủi ro tiềm ẩn có nguy cơ uy hiếp an toàn bay và yêu cầu triển khai các nội dung nhằm giảm thiểu sai lỗi do yếu tố con người trong năm 2025.

An ninh hàng không kiểm tra giấy tờ hành khách trước khi lên máy bay. Ảnh: V.LONG

Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động hàng không dân dụng và nguyên tắc không đánh đổi an toàn bằng bất cứ lý do gì, Cục Hàng không yêu cầu toàn ngành nghiêm túc thực hiện các giải pháp, khuyến cáo, hướng dẫn được chỉ rõ tại các kết luận của ASRMC và các đơn vị liên quan. Triệt để loại bỏ tư tưởng chủ quan, lơ là, tự mãn trong công tác đảm bảo an toàn hàng không.

Toàn ngành phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ, nhận diện và đánh giá rủi ro nhằm kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế trong hệ thống, các yếu tố ảnh hướng đến an toàn như chướng ngại vật tại cảng hàng không sân bay… để chủ động khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tiêu cực trong công tác tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, cấp phép, năng định, uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ.

Kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người lao động trên tinh thần khách quan, minh bạch, công bằng để đảm bảo ổn định tâm lý, góp phần nâng cao an toàn hàng không.

Người khai thác máy bay và tổ chức bảo dưỡng máy bay, hạn chế tối đa việc phê chuẩn các sai lệch hoặc kéo dài thời gian trì hoãn sửa chữa hỏng hóc liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo dưỡng máy bay.

Các Cảng vụ hàng không tổ chức tăng cường công tác kiểm tra giám sát an toàn khu bay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn khai thác khu bay.

Thanh tra Cục Hàng không xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định an toàn hàng không.