Hà Nội quyết dẹp phố cà phê đường tàu

Bộ GTVT vừa kiến nghị “khai tử” các tụ điểm cà phê đường sắt trên địa bàn TP Hà Nội vì vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt. Trong đó có nguyên nhân do người dân và du khách tụ tập đông người để chụp ảnh, uống cà phê trong lòng đường sắt gây nguy hiểm.



Trải nghiệm mạo hiểm

Con phố dài 200 m, nối đường Điện Biên Phủ với đường Trần Phú. Trước đây phố là khu ổ chuột, giữa là tuyến đường sắt, hai bên là những dãy nhà xập xệ. Từ khi xuất hiện “cà phê đường tàu”, phố bỗng trở thành điểm đến du lịch thú vị với khách Tây và giới trẻ trong nước. Theo UBND quận Hoàn Kiếm, chỉ tính riêng khu vực đoạn đường tàu 200 m (giữa phố Trần Phú và Điện Biên Phủ) có tới khoảng chục hộ kinh doanh cà phê, quầy lưu niệm. Tại khu vực phường Đống Đa có sáu quán cà phê mới mở.

Theo ông Dương Quốc Tuấn, phụ trách công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường sắt thuộc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, đơn vị trực tiếp quản lý khu vực “cà phê đường tàu”, từ giữa năm 2018, các công ty du lịch bắt đầu dẫn du khách nước ngoài đến đây trải nghiệm mạo hiểm với tiêu chí “chưa đến phố đường tàu là chưa ghé Hà Nội”.

Đặc biệt là gần đây, từ 14 giờ đến 23 giờ 30 hằng ngày, sinh viên, khách du lịch rất đông, ngồi sát và thậm chí ra giữa đường ray uống cà phê. Khi tàu đến, nhiều người đứng sát đường tàu để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho người dân và du khách. Thậm chí mới đây một nữ du khách Canada gặp nạn vì lúc tàu đến trên vai đeo ba lô chưa kịp tháo ra để nép vào tường.

“Theo quy định chỉ giới đảm bảo an toàn công trình đường sắt là 8,6 m tính từ mép đường ray ngoài cùng. Tuy nhiên, khu vực “cà phê đường tàu” do tính lịch sử nên hai bên nhà dân chỉ cách mép ray ngoài cùng từ 1,8 m đến 2,3 m. Khi tàu chạy qua khoảng không còn lại rất ít, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông, nguy cơ tai nạn rất cao. Việc lấn chiếm mở quán hết sức nguy hiểm nên cần phải giữ nguyên hiện trạng theo quy định pháp luật” - ông Tuấn cho biết thêm.



Du khách thích thú khi đến trải nghiệm cà phê đường tàu. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Báo cáo trước ngày 12-10

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết quận đã nhiều lần vào cuộc xử lý với những quán cà phê xâm phạm hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn. Trong đó đã áp dụng cả biện pháp vận động, tuyên truyền thuyết phục lẫn xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, mức xử phạt còn nhẹ nên cũng chưa có tính răn đe.

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, hiện các mức xử phạt tương đối nhẹ. Hơn nữa khó xử lý nếu các hộ kinh doanh chỉ kê bàn ghế bày bán trong nhà, không xâm phạm vào hành lang an toàn đường sắt. “Chính vì vậy từ trước đến nay, biện pháp chủ yếu vẫn là áp dụng hình thức vận động, tuyên truyền các chủ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật” - ông Long nói.

Theo ông Long, quận đang có báo cáo TP về việc này, trong đó đề xuất hướng xử lý thu hồi các giấy phép kinh doanh đã cấp cho các hộ kinh doanh cà phê, giải khát tại khu vực trên.

Trong khi đó, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết các đoàn tàu chạy hằng ngày qua lại đi phía Nam và phía Bắc Hà Nội khá nhiều. Khi đi qua tụ điểm cà phê, tàu thường phải chạy chậm (30 km/giờ) và lái tàu phải cảnh báo từ xa để chờ du khách nhường đường, gây chậm tàu. Ngoài ra, nhiều đoàn tàu thay đổi giờ chạy nên có thể đi qua bất ngờ và không đảm bảo an toàn cho du khách đi lại khu vực này. “Nhiều năm trước đã có một số vụ trật bánh tàu trong trung tâm Hà Nội khiến một số người chết và bị thương, do đó để đảm bảo an toàn thì chính quyền cần nghiêm cấm không kinh doanh du lịch trong hành lang đường sắt đang hoạt động. Hà Nội đã quy hoạch khu vực tham quan tại vòng cầu đường sắt phố Phùng Hưng hay ga Long Biên để phục vụ du khách, không nên hoạt động tự phát…” - ông Hoạch nói.