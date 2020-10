Khẩn trương dặm vá hư hỏng Quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang

Chiều 23-10, ông Thượng Quang Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường Bộ (QLĐB) 4.3 cho biết, hai ngày qua, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương dặm, vá những điểm bong tróc, “ổ gà, ổ voi” trên QL1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang.



Lực lượng thi công đã dặm vá những điểm bong tróc, hư hỏng trên QL1 như: Ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm và các đoạn qua huyện Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè (Tiền Giang).



Đơn vị chức năng đang tiến hành thi công dặm vá những điểm bong tróc, hư hỏng trên QL1 đoạn qua Tiền Giang. Ảnh: L.L

Theo ông Thuần, công tác dặm vá, khắc phục những điểm hư hỏng trên QL1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang sẽ được xử lý xong trong tuần này nếu thời tiết thuận lợi, không mưa.

Cũng theo Chi cục QLĐB 4.3, trước đợt mưa bão nhiều ngày qua, Chi cục đã thi công dặm vá nhiều điểm hư hỏng trên QL1 như: Điểm tại ngã ba Cái Bè, ngã tư Cai Lậy, tuyến tránh Cai Lậy, cầu Trà Lọt, cầu Bà Muồng…

“Riêng tuyến tránh Cai Lậy, hiện nay Chi cục có văn bản gửi Công ty TNHH đầu tư QL1 Tiền Giang (nhà đầu tư BOT Cai Lậy –PV) yêu cầu xử lý, khắc phục những điểm hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông” - ông Thuần cho biết.



Công nhân thi công dặm vá hư hỏng QL1. Ảnh: L.L

Ngày 23-10, tại mỗi điểm thi công dặm vá hư hỏng trên QL1 có khoảng 10 công nhân lao động và từ 3-5 phương tiện cơ giới hoạt động liên tục dặm vá các điểm hư hỏng, bong tróc trên QL1.

Do lượng phương tiện lưu thông trên QL1 rất đông, trong quá trình thi công dặm vá đường, còn có lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang hỗ trợ điều tiết giao thông đảm bảo an toàn thi công và tránh ùn tắc trên QL1 đoạn qua Tiền Giang.

Trước đó, QL1 đoạn qua Tiền Giang xuất hiện chi chít “ổ gà, ổ voi” và nhiều điểm bong tróc nặng, nghiêm trọng nhất là tuyến tránh Cai Lậy, một số điểm bị sụp lún nghiêm trọng khiến giao thông qua khu vực không đảm bảo an toàn giao thông.