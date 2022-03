Tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo vốn được người dân TP.HCM và du khách kỳ vọng bởi hình thức vận chuyển mới mẻ. Nếu tuyến giao thông thủy này được hình thành, người dân và du khách sẽ có thêm một kênh lựa chọn để di chuyển đến với huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chia sẻ áp lực giao thông với đường bộ

Nhiều năm nay, người dân TP.HCM nói riêng và khách du lịch nói chung khi tới Côn Đảo thường phải di chuyển bằng đường hàng không. Điều này phần nào làm tăng chi phí và thời gian di chuyển của người dân và du khách.

Bà Lý Thị Phương (ngụ TP Thủ Đức) cho biết: “Du lịch Côn Đảo vốn thu hút người dân Việt Nam. Tuy nhiên, do sân bay nhỏ, số lượng chuyến bay hạn chế nên chi phí đi lại rất lớn. Điều này cũng phần nào làm nhiều người e ngại khi đi du lịch ở huyện đảo này.



Dự kiến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo sẽ khai trương vào cuối tháng 4.

Ảnh: ĐT

“Nay tôi nghe TP.HCM sắp có tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo mà mừng, bởi ngoài máy bay ra, chúng tôi có thêm lựa chọn. Không chỉ vậy, thời gian làm thủ tục chắc chắn sẽ nhanh hơn đường hàng không nên chúng tôi rất kỳ vọng vào tuyến giao thông này” - bà Phương nói.

Bà Phương cũng hy vọng tuyến tàu cao tốc này sớm hoạt động để người dân có thể vừa đi du lịch Côn Đảo vừa được ngắm biển trong hành trình di chuyển. “Đây thực sự là chuyến đi kỳ vọng cho khách du lịch trong tương lai” - bà Phương nhấn mạnh.

Tương tự, chị Nguyễn Ngọc Anh (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) cũng cho rằng: “Nước ta đã mở lại đường bay với nhiều nước trên thế giới thì việc mở một tuyến giao thông - du lịch TP.HCM - Côn Đảo là rất tiềm năng. Bởi khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế sẽ lựa chọn những tour du lịch trải nghiệm, tour mới để khám phá vẻ đẹp của Việt Nam”.

Sẵn sàng vận hành tàu cao tốc

Ông Trần Song Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP (Greenlines DP), chủ đầu tư tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo, cho biết: Công ty đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc để chuẩn bị các bước vận hành tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo phục vụ du khách trong thời gian tới. Dự kiến thời gian hoạt động vào cuối tháng 4.

Hiện nay, Greenlines DP đang tiến hành đóng tàu với sức chuyên chở lớn… tất cả sẽ được hoàn thiện trước ngày 20-4 tới.

Ông Hải cho biết rất tâm huyết với tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo. Khi tuyến tàu cao tốc này được vận hành cũng là lúc người dân TP và du khách có thêm một kênh lựa chọn khi đến với Côn Đảo.

“Chúng tôi sẽ đưa ra mức giá vé phải chăng, dịch vụ hấp dẫn, tàu cao tốc sang trọng… Chúng tôi kỳ vọng đây thực sự trở thành tuyến du lịch trải nghiệm cho người dân khi tới Côn Đảo và ngược lại” - ông Hải nói.

Không chỉ vậy, theo ông Hải, tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo cũng phần nào chia sẻ áp lực giao thông với đường hàng không. Đặc biệt, tuyến tàu sẽ góp phần khai thác tối đa tiềm năng về giao thông thủy của nước ta.

“Tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo là loại tàu lớn. Công ty cũng đang hoàn thiện các bước về trình tự, thủ tục để đưa tuyến cao tốc TP.HCM - Côn Đảo được vận hành đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ làm việc với chính quyền địa phương huyện Côn Đảo để dự án này được hoạt động trong thời gian tới” - ông Hải kỳ vọng.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết: Tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo đã sẵn sàng chạy. Tuy nhiên, hiện nay phía huyện Côn Đảo chưa đồng ý cho khởi động tuyến giao thông này do một số nguyên nhân khách quan.

Về vấn đề trên, ông Lê Văn Phong, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, lý giải: Vừa qua, huyện có đồng ý để tuyến vận tải tàu khách Vũng Tàu- Côn Đảo chạy thử lại sau một thời gian dài tạm dừng do giãn cách để phòng chống dịch. Việc chạy thử là nhằm có những đánh giá về công tác phòng chống dịch của hãng tàu. Thực tế, thông qua chạy thử còn một số mặt phải điều chỉnh. Huyện cũng sẽ thông báo công khai những đánh giá và yêu cầu hãng tàu thực hiện.

Ngoài ra, sắp tới có tuyến tàu khách TP.HCM - Côn Đảo dự kiến đưa vào khai thác. Tuy nhiên, hiện nay do cảng Bến Đầm đang tiến hành thi công sửa chữa nên hiện chỉ có thể bố trí khoảng 2 giờ để cho các tàu khách hoạt động, làm thủ tục lên xuống tàu. Thời gian còn lại dành cho tàu hàng, chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ cho nhu cầu trên đảo.

“Do vậy, trước mắt các hãng tàu khách sẽ phải cùng ngồi lại với nhau để thống nhất thời gian chạy tàu. Bên cạnh đó, hiện nay do thời tiết sóng to gió lớn nên tàu khách từ Vũng Tàu ra Côn Đảo không thể hoạt động. Khi đảm bảo các yếu tố an toàn phòng chống dịch, thời tiết thuận lợi, tàu sẽ hoạt động bình thường” - ông Phong cho hay.•