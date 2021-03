Lễ 30-4: Nhiều khách chọn tour biển, đảo, giá vé máy bay tăng

Từ giữa tháng 3, các hãng hàng không liên tiếp mở thêm hàng loạt đường bay nội địa với chiến lược phủ kín mạng bay với hàng trăm chuyến bay mỗi tuần. Các hãng cũng tung ra các gói vé dải giá thấp, vé đi kèm khách sạn trên hàng chục chặng bay để kích cầu du lịch hè. Theo các đại lý vé máy bay, lượng vé các hãng tung ra rất dồi dào, trong đó nhiều chặng bay đi các tour biển, đảo lượng đặt mua tăng khá.



Trong đó, phía Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết sẽ tăng hàng trăm chuyến bay trên gần 30 đường bay nội địa. Cụ thể, Vietnam Airlines Group sẽ bổ sung từ 280 đến 400 chuyến bay mỗi tuần, tương đương 56.000 đến 80.000 ghế trên đường bay nội địa.

Đại diện hãng thông tin các đường bay được tăng chuyến kết nối trực tiếp 15 điểm đến trên cả nước, gồm các thành phố lớn và điểm du lịch nổi tiếng như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Cam Ranh, Phú Quốc...

Hãng Bamboo Airways mở 57 đường bay nội địa đi kèm các gói khách sạn giá rẻ để thu hút khách. Không bỏ qua cao điểm hè, VietJet cũng tung ra hàng triệu voucher 100.000 đồng cho mỗi vé bay của hãng này. Vietravel Airlines bán gói dịch vụ gồm vé máy bay khứ hồi và lưu trú tại khách sạn, khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc giá 1 triệu đồng/khách.

Khảo sát nhanh vé trên các chặng bay này cho thấy giá vé khá rẻ, như chặng bay TP.HCM - Côn Đảo, những ngày cuối tuần tăng lên 13 chuyến với giá vé 1 triệu đồng/vé (chưa gồm thuế, phí). Còn cao điểm 30-4, giá vé nhảy lên hơn 1,2 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí). Còn chặng bay Hà Nội - Phú Quốc, trong giai đoạn hiện tại khá ổn định, tuy nhiên cận ngày 30-4 và 1-5, giá vé nhảy lên 1,5-3,5 triệu đồng/vé (chưa gồm thuế phí).

Tương tự, các chặng bay từ TP.HCM và Hà Nội đi Nha Trang, Bình Định, Đà Lạt, Phú Quốc, Đà Nẵng, lượng khách đặt vé tăng nhẹ. Từ tháng 3 đến gần hết tháng 4, chặng bay TP.HCM và Hà Nội đi Đà Nẵng, giá vé dao động 600.000-1 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, trong dịp 30-4, tùy khung giờ bay giá vé nhảy lên 1,4 -2,5 triệu đồng/vé.

Ông Phạm Đình Duy, điều hành đại lý vé máy bay cấp 1 tại TP.HCM, nhận định lượng máy bay các hãng khá lớn do chưa khai thác đường bay thương mại quốc tế, do vậy các hãng khai thác tối đa đường bay nội địa để có thêm nguồn tiền do dịch bệnh kéo dài. Tuy nhiên, trong giai đoạn này không phải chặng bay nào mở ra cũng có khách, thậm chí một số đường bay trầm lắng nhưng các hãng vẫn cố gắng duy trì.

Ngược lại, một số chặng bay vẫn hút khách do các danh thắng cảnh đẹp. Trong đó, chủ đạo vẫn là các đường bay TP.HCM và Hà Nội đi Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang, Bình Định, Đà Nẵng. Về lượng khách đi lại dịp lễ 30-4 và 1-5 tới, ông Duy đánh giá hiện các tour, khách lẻ đặt vé đi Côn Đảo và Phú Quốc sốt trở lại, thậm chí những ngày cuối tuần trong thời điểm này vẫn đông.

Một người điều hành của phòng vé trực tuyến Hatika cho biết mạng bay nội địa hiện đã phủ kín, cùng việc mở bán kho vé dồi dào giá rẻ thu hút lượng khách tăng khá cho giai đoạn hè với giá gốc dưới 100.000 đồng. “Hiện kênh bán ra của chúng tôi bằng khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2019. Dù lượng vé bán ra khá cao, tuy nhiên doanh thu sụt giảm do các hãng vào cuộc đua hạ giá vé kèm các gói dịch vụ để kích cầu khách đi lại bằng đường hàng không” - vị này cho biết.