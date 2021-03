Lý do làm dự án 4.800 tỉ để kéo điện ra Côn Đảo

Phương án cung cấp điện cho Côn Đảo được lựa chọn trên cơ sở xem xét các yêu cầu: Cung ứng điện ổn định liên tục, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, an toàn môi trường, giảm thiểu tiếng ồn và ô nhiễm do khí thải. Tháng 9-2020, EVN đưa ra năm phương án, trong đó ba phương án cấp điện bằng điện lưới quốc gia; hai phương án cấp điện bằng nguồn điện tại chỗ sử dụng khí hóa lỏng (LNG) và dầu diesel (DO) hoặc dầu nặng (HFO). Đối với giải pháp cấp điện bằng nguồn điện lưới quốc gia sẽ đáp ứng được các yêu cầu về cung cấp điện ổn định, lâu dài, bảo đảm môi trường mặc dù chi phí đầu tư lớn. Trong khi điện mặt trời chiếm quỹ đất khá lớn (1 MW/1,2 ha đất). Trong khi Côn Đảo hiện nay quỹ đất còn lại để đầu tư phát triển là rất hạn chế... Bên cạnh đó, các nhà đầu tư khi tính đến hiệu quả đầu tư các dự án năng lượng tại Côn Đảo cũng khá e ngại vì hiệu quả kinh tế không cao. Ông NGUYỄN VĂN ĐỒNG, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh BR-VT Tính đến tháng 8-2020, nguồn điện diesel tại chỗ của Côn Đảo chỉ đạt tổng công suất 11,82 MW (công suất khả dụng là 9,6 MW), thiếu hụt so với nhu cầu 6,8 MW. Do đó, các khách hàng lớn của Điện lực Côn Đảo phải đầu tư thêm máy phát điện để tự cung cấp điện. Hiện nay, mỗi năm ngành điện Côn Đảo phải bù lỗ hơn 100 tỉ đồng bởi giá thu tiền điện ở đảo bằng đất liền nhưng việc chạy máy dầu phát điện rất tốn kém… Qua nghiên cứu, phân tích đánh giá, so sánh ưu, nhược điểm của các phương án, UBND tỉnh BR-VT thấy giải pháp cấp điện bằng lưới điện quốc gia (đầu tư dự án xây dựng tuyến cáp ngầm từ Sóc Trăng ra Côn Đảo, cáp ngầm dài khoảng 78 km) là hiệu quả nhất. Ông NGUYỄN PHƯỚC THẠNH, Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương tỉnh BR-VT