Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mây dông đang phát triển mạnh và gây mưa dông trên toàn khu vực TP.HCM. Độ phản hồi vô tuyến cho thấy mây dông di chuyển theo hướng Tây Nam - Đông Bắc.

Cảnh báo trong vài giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông cho toàn TP.HCM, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng cục bộ khu vực trũng, thấp của TP.



Mưa ở khu vực TP Thủ Đức. Ảnh: QH

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ tới, tại Nam bộ: Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới và cơn bão IN-FA vẫn tiếp tục hoạt động mạnh. Gió Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết Nam bộ, vào chiều và tối ngày 23-7, miền Đông Nam bộ có mưa xảy ra diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Miền Tây Nam bộ mưa chỉ xảy ra vài nơi, riêng các tỉnh phía Bắc là Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Bến Tre có mưa xảy ra diện rộng, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Mưa các tỉnh miền Tây Nam bộ sẽ gia tăng trong buổi tối. Trong cơn dông cần tiếp tục đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ từ hai đến ba ngày tới, dải hội tụ đi qua khu vực Bắc Bộ nâng lên phía Bắc, tiếp tục tồn tại và hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Theo đó, thời tiết Nam bộ trong hai đến ba ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc và sét.