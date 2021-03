Người dân bức xúc Công ty sản xuất mật ong xả thải ra kênh

Nhiều hộ dân ở xã An Hóa và Giao Long (huyện Châu Thành, Bến Tre) bức xúc kiến nghị chính quyền địa phương giải quyết việc Công ty TNHH Thuyên Phong Mật (xã Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre) xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm con kênh nội đồng trên địa bàn xã xã An Hóa và Giao Long.



Ông Trần Văn Diệt (người dân ấp An Hòa Thạnh, xã An Hóa) nói: “Nhiều ngày qua nước thải từ đường ống nối từ Công ty Thuyên Phong Mật xả thải ra kênh gây ô nhiễm, nước dưới kênh có màu đen kịt, có mùi hôi bốc lên làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân xung quanh”.



Đường ống xả thải của công ty Thuyên Phong Mật xả ra kênh. Ảnh: ĐH



Đường ống xả thải được đặt dưới mương nước rồi xả thẳng ra kênh. Ảnh: ĐH

Nhiều người dân ở ấp An Hòa Thạnh (xã An Hóa) và ấp An Hòa (xã Giao Long) còn cho biết, việc công ty Thuyên Phong Mật xả thải ra kênh thường xuyên diễn ra gần một năm nay. Tuy nhiên do dòng kênh này là nhánh sông thông ra sông An Hóa nên nước thải từ công ty xả ra đều trôi hết ra sông lớn, không gây ô nhiễm lòng kênh.

Nhưng từ đầu năm 2021, nước trên sông An Hóa bị nhiễm mặn, địa phương đóng cống nhằm trữ ngọt phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân, việc đóng hay mở cống cũng tùy thuộc vào độ mặn trên sông. Do đóng cống, nguồn nước trong kênh không có lối thoát, việc xả thải của công ty Thuyên Phong Mật thời gian này đã gây ô nhiễm trầm trọng.

Ông Huỳnh Ngọc Thành, người dân ấp Hòa An, xã Giao Long than thở: “Nước dưới kênh đen ngòm tôi không dám bơm lên để tưới vườn dừa. Nước còn có mùi hôi khó chịu, ô nhiễm quá nên dân yêu cầu địa phương xả cống để xả nước thải ra. Xả cống, nước ô nhiễm đã thoát hết ra sông lớn nhưng nước mặn đã xâm nhập vào cũng không thể nào tưới cho vườn cây được”.



Nước thải đen ngòm từ công ty TNHH Thuyên Phong Mật xả thải ra kênh. Ảnh: ĐH

Tại hiện trường, đường ống thoát nước (loại ống 250 mm) dài hơn 150 m của công ty Thuyên Phong Mật được thả dưới một con mương nhỏ đi qua phần đất của một hộ dân, nối vào miệng cống có sẵn rồi xả thải trực tiếp ra kênh.

Ngày 10-3, ông Lê Minh Lộc - Phó Chủ tịch UBND xã Giao Long cho biết, qua phản ánh của người dân, ngày 8-3 chính quyền địa phương hai xã Giao Long và An Hóa đã trực tiếp khảo sát tại hiện trường, có phát hiện công ty TNHH Thuyên Phong Mật có nối đường ống xả thải ra kênh. Nguồn nước bị ô nhiễm ngay phần cống xả thải khoảng 400 m gây ảnh hưởng đến người dân, nguồn nước dưới kênh không tưới tiêu được và sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn.

“Hai xã Giao Long và An Hóa cũng đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm việc với công ty Thuyên Phong Mật, qua làm việc đại diện phía công ty hứa ngưng xả thải và sẽ khắc phục ô nhiễm trong thời gian 7 ngày tới” – ông Lộc cho hay.

Cũng tại buổi làm việc này, đại diện ủy quyền của Công ty Thuyên Phong Mật lý giải, công ty chỉ sản xuất mật ong không sử dụng hóa chất chỉ có tách hơi nước trong mật ong, công ty hoạt động không có xả nước thải. Nước thải xả ra đường ống là nước sinh hoạt của công nhân ở công ty (15 người). Đồng thời đại diện công ty cho biết, sẽ kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đường ống nếu có gây ô nhiễm sẽ sớm khắc phục.



Đường ống xả thải của công ty Thuyên Phong Mật được nối vào miệng cống rồi xả thẳng ra kênh. Ảnh: ĐH

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành cho biết, công ty Thuyên Phong Mật hoạt động trong lĩnh vực thuộc đối tượng quản lý môi trường của cấp xã. Phía huyện có thành lập đoàn kiểm tra nhưng chưa lần nào kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của công ty này.

Cũng theo Phòng TNMT huyện Châu Thành, lần đầu phát hiện công ty có xả thải, chính quyền và ngành chức năng nhắc nhở công ty sớm khắc phục. Sau thời gian công ty Thuyên Phong Mật khắc phục xong, Phòng TNMT huyện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra chặt chẽ.