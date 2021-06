Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 14-6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.



Ngày 14-6 ở Nam bộ và TP.HCM có nhiều nắng, chiều và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo đó, thời tiết Nam bộ ngày 14-6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Vùng mưa chủ yếu ở các tỉnh dọc ven biển phía Đông Nam bộ và cục bộ ở phía Bắc miền Đông.

Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở Miền Đông Nam bộ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ ở miền Tây Nam bộ cao nhất từ 32-34 độ C, thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 24-27 độ C.

Những cơn mưa giảm rõ rệt ở Nam bộ, hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, ít mưa. Ở một số tỉnh như: Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng sẽ xuất hiện một vài cơn mưa rào nhẹ trong thời điểm chiều tối dọc các huyện ven biển.

Dự báo thời tiết khu vực Miền Đông Nam bộ và Miền Tây nam bộ trong hai đến bảy ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Gió mùa Tây Nam trên các khu vực biển phía Nam ở mức trung bình.

Theo đó, thời tiết khu vực Miền Đông Nam bộ và Miền Tây nam bộ trong hai đến bảy ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.