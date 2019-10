TP.HCM quyết chữa ‘căn bệnh’ ngập

Ông VÕ VĂN HOAN, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Sẽ điều chỉnh các quy hoạch chống ngập lạc hậu TP đang đối điện với những cơn mưa lớn, kéo dài và triều cường không ngừng dâng cao, mặt đất lún là những áp lực lớn trong việc giải quyết ngập. Ông Hoan nhìn nhận công tác quản lý nhà nước về chống ngập cũng có điểm chưa được tốt. TP sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, điều chỉnh và kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch chống ngập đã lạc hậu. Đồng thời TP cũng sẽ xây dựng chuẩn cốt nền, đánh giá khảo sát lại, xác định chức năng của từng sông, kênh rạch, phân cấp ủy quyền cho địa phương quản lý, lập trung tâm dự báo ngập. Ông NGUYỄN HOÀNG ANH DŨNG, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị: Hoàn thiện các dự án nạo vét kênh rạch Dự án cống ngăn triều 10.000 tỉ đồng, TP cũng đang triển khai hệ thống van một chiều để ngăn triều cường thâm nhập. Theo đó, van một chiều này sẽ cho nước trong đô thị thoát ra sông và ngăn nước từ sông chảy ngược lại. Mặt khác, TP cũng huy động các nguồn lực để xây dựng cống kiểm soát triều mang lại hiệu quả nhất định như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Bình Triệu, dọc sông Sài Gòn ở quận 12, Hóc Môn. Đối với trường hợp mưa gây ngập diện rộng thì việc khơi thông, nạo vét kênh rạch sẽ giảm tình trạng ngập. Hiện đơn vị đang tham mưu cho TP từng bước thực hiện hoàn thiện các dự án nạo vét kênh rạch, cống thoát nước, xây dựng các khu vực trữ nước nhằm giải quyết bài toán thoát nước mưa, nước mặt, đồng bộ cùng công trình kiểm soát ngập do triều. Kỹ sư LÊ THÀNH CÔNG,Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế tư vấn xây dựng D&C:

Khu nhà cao tầng đất sẽ bị sụp lún TP bị ngập do nhiều nguyên nhân như tình trạng bê tông hóa, nhà cao tầng mọc lên quá nhiều gây cản trở hệ thống thoát nước từ phía trong đi ra. Trong khi đó, hệ thống thoát nước mặt quá kém, cống bị quá tải nên mới xảy ra tình trạng ngập như hiện nay. Bên cạnh đó, tại khu có nhiều nhà cao tầng đất sẽ bị sụp lún… Dù dự án cống căn triều 10.000 tỉ đồng đi vào hoạt động cũng chỉ có thể ngăn triều tại khu vực bị tác động với hiệu quả 70%. Hệ thống ngăn triều là giải pháp mang tính dài hạn và TP cũng cần đưa ra nhiều giải pháp khác để chống ngập. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước, trữ nước và tiêu thoát hiện nay rất kém nên hiệu quả giảm ngập gần như không có. Do đó những vùng trũng như quận 2, kênh Nhiêu Lộc, An Phú chắc chắn sẽ ngập.