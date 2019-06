Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị TP, cho biết từ năm 2008, trên địa bàn TP tồn tại 126 điểm ngập do mưa, 95 điểm ngập do triều. Nhờ triển khai các dự án chống ngập trong 10 năm qua, đến nay còn 18 điểm ngập do mưa, năm điểm ngập do triều cường. Các điểm ngập này sẽ được tiếp tục giải quyết trong giai đoạn đến năm 2020.



Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, một số đại biểu HĐND TP cho rằng tiến độ thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn TP còn quá chậm; tính hiệu quả của các dự án sau khi hoàn thành chưa cao do thiếu sự kết nối đồng bộ.

Liên quan đến tiến độ các dự án chống ngập bị chậm một phần là do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết TP sẽ kiến nghị trung ương điều chỉnh khung giá đất cả nước và trên cơ sở đó, TP sẽ ban hành bảng giá mới trình HĐND TP xem xét, thực hiện.

Tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP, đề nghị trong thời gian tới UBND TP tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, tiếp tục kiến nghị Bộ TN&MT sớm tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết về quy trình thí điểm rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.