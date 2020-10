Ngắm kỹ năng lái xe điêu luyện của CSGT dẫn đoàn

Ngày 9-10, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo lái xe thuộc Cục CSGT (C08, Bộ Công an) tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho lực lượng CSGT dẫn đoàn.



Được biết đây là hoạt động tập huấn thường niên của Cục CSGT. Học viên các khóa tập huấn là cán bộ, chiến sỹ thuộc các Phòng CSGT trên cả nước.

Trong tháng 10 này, Trung tâm sẽ bồi dưỡng kỹ năng ba khóa học, mỗi khóa 100 người, thời gian 8 ngày/khóa. Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung: phanh trên đường trơn trượt; phanh phản xạ, nhận biết nguy hiểm, tránh chướng ngại vât, cảm nhận không gian xe.

Ngoài ra còn có bài tập ghép xe liên hoàn, ôn lại kiến thức ghép xe, di chuyển ô tô vào vị trí an toàn; tiến lùi rích rắc trước cọc tiêu thẳng, yêu cầu đặt ra hoàn thành trong 60s.



Trung tâm đang tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe cho hàng trăm cán bộ CSGT dẫn đoàn. Ảnh: TP

Theo Trung tâm, nhiều nội dung tập huấn tương tự với kiến thức khi đào tạo sát hạch lái xe lần đầu nhưng có độ khó hơn nhiều về kỹ năng.

Đại úy Huỳnh Văn Quốc, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết đã tham gia khóa học được năm ngày. Với yêu cầu luôn luôn phải đảm bảo tốc độ và thời gian, những nội dung tập huấn sẽ giúp ích rất nhiều cho lực lượng CSGT dẫn đoàn trong điều kiện di chuyển tốc độ cao, lưu lượng phương tiện đông, thời tiết không thể lường trước…

“Các nội dung học đều là những tình huống khó, đòi hỏi kỹ năng xử lý cao. Nếu học tốt thì khi dẫn đoàn sẽ xử lý tốt các tình huống bất ngờ xảy ra, ví dụ khi gặp chướng ngại vật, tắc đường hoặc trời mưa” – Đại úy Quốc chia sẻ.

Cùng tham gia khóa học, Đại úy Phùng Khương Duy, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình, hi vọng việc thành thạo các kỹ năng lái xe nâng cao sẽ không chỉ giúp công tác dẫn đoàn hiệu quả mà việc di chuyển đi làm hàng ngày cũng an toàn hơn.

“Đặc trưng giao thông ở tỉnh Hòa Bình là có nhiều đèo dốc, ý thức người tham gia giao thông chưa cao, sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Với các kỹ năng được tập huấn, chúng tôi có thể hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn” – Đại úy Duy cho hay.



Đây là hoạt động tập huấn thường niên của Cục CSGT nhằm nâng cao tay lái cho lực lượng CSGT dẫn đoàn. Ảnh: TP



Phanh xe trên đường trơn trượt là một trong những nội dung quan trọng của khóa học. Ảnh: TP



Kỹ năng này sẽ giúp ích rất nhiều cho CSGT dẫn đoàn khi gặp điều kiện mặt đường ướt . Ảnh: TP



Các nhóm học viên được chia nhỏ theo từng nội dung tập huấn tương ứng. Ảnh: TP



Mỗi khóa gồm khoảng 100 người, thời gian 8 ngày/khóa. Ảnh: TP



Các học viên đều khẳng định khóa học giúp nâng cao tay lái rất nhiều, phục vụ tốt hơn cho công tác dẫn đoàn. Ảnh: TP