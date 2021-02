Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 hoàn thành mục tiêu kép

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Mông Dương còn thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phối hợp kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan.

Ngay khi có trường hợp F0 và F1, gần 400 CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm tại Nhà máy.



Trước Tết Nguyên đán 2021, ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Công ty Nhiệt điện Mông Dương có một trường hợp xác định là F0 và một trường hợp F1. Ngay lập tức, ngày 1-2, công ty đã kích hoạt phương án cắm trại tập trung, thực hiện cách ly toàn bộ tại bốn khu vực: Nhà máy, khu nhà Cam, nhà Xanh và khu quản lý vận hành với tổng số 395 người và phối hợp cùng cơ quan y tế địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV2. Công ty tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nhà máy, các khu Quản lý vận hành, nơi công nhân ở. Toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã nghiêm túc chấp hành các quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo cao nhất sức khỏe cho người lao động, khoanh vùng, cách ly dập dịch và tránh lây nhiễm từ bên ngoài, lây nhiễm chéo.

Do đã được chuẩn bị đầy đủ các phương án, biện pháp phòng dịch, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19, công ty nhanh chóng thực hiện cách ly, đảm bảo đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt cho gần 400 CBCNV. Cách ly trong thời điểm đặc biệt, khi người người nhà nhà sum vầy đón Tết cổ truyền xuân Tân Sửu nhưng Công ty vẫn đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tổ chức các ca trực luân phiên ngày đêm, không gián đoạn, cắm trại tập trung - sinh hoạt ăn nghỉ tập trung trong nhà máy. Cùng với nỗ lực nội tại từ trong nhà máy và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 3 đã cùng chung sức, không ngừng động viên về cả vật chất và tinh thần (trao tặng bảo hộ y tế, nhu yếu phẩm, thực phẩm, bánh mứt, hoa đào, quà mừng xuân…) cho CBCNV đang ở trong Nhà máy, sẵn sàng một cái Tết Nguyên đán bám máy, bám lò để đảm bảo sản xuất điện.



Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã phân công, ứng trực 24/24h, đảm bảo các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 vận hành an toàn, liên tục.

Từ khi bùng phát dịch bệnh tại địa phương cho đến hết Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 luôn đáp ứng tốt các mệnh lệnh điều độ, công suất huy động, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống điện quốc gia, an ninh năng lượng cho phòng chống dịch. Tổng sản lượng điện sản xuất từ ngày bùng phát dịch tại địa phương 27-01-2021 đến ngày 18-02-2021 của Nhà máy đạt gần 300 triệu kWh. Cùng với nỗ lực về cung ứng điện an toàn, liên tục, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã luôn đảm bảo sức khỏe của người lao động và công tác môi trường, các thông số quan trắc môi trường, nước làm mát, khí thải đều trong giới hạn cho phép và duy trì truyền liên tục, ổn định về Sở TNMT tỉnh.

Trước những kết quả này, Công ty Nhiệt điện Mông Dương được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá là doanh nghiệp điển hình trong việc chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vào những ngày đầu năm mới 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và đoàn công tác của Tỉnh đã đến kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch bệnh và thăm, động viên CBCNV, người lao động của Công ty nhân dịp đầu năm.

Đồng chí Bí thư tỉnh biểu dương sự số gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương và coi đây là một điểm sáng nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trong việc đảm bảo sản xuất an toàn trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở giai đoạn vừa qua.