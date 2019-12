Nhiều dự án chậm tiến độ ảnh hưởng đến cung ứng điện

Chiều 18-12, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đồng thời, Bộ cũng thông tin về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020.



Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương cho biết, tình hình cung cấp điện, vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2019 cơ bản ổn định, đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội cũng như các nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân; đặc biệt đã không phải thực hiện điều hoà, tiết giảm điện trên phạm vi cả nước.

Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu hệ thống điện quốc năm 2019 ước đạt 239,739 tỉ kWh, tăng trưởng 8,93% so với năm 2018. Năm 2019, sản lượng điện nhập khẩu của Trung Quốc ước đạt 2,1 tỉ, Lào hơn 1 tỉ kWh.



Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương. Ảnh: AH

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đánh giá năm 2020 là năm xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, gây khó khăn trong việc cung cấp điện; Trong đó nguyên nhân chủ yếu là do tình hình thủy văn không thuận lợi, cực đoan và một số công trình điện chậm tiến độ…

"Trong năm 2020, các nguồn điện than, thủy điện và nguồn điện tuabin khí vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm 2020. Riêng về nhiệt điện than, dự kiến sẽ huy động khoảng 132 tỉ kWh, tương đương với khoảng 66 triệu tấn than. Nếu nguồn than trong nước không đủ cung ứng thì Chính phủ đã cho phép các đơn vị được phép chủ động dùng nguồn than nhập khẩu"- Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cung cấp thêm.



Đáng chú ý, bộ Công Thương dự báo giai đoạn 2021-2025 sẽ gặp khó khăn trong việc cung ứng điện. Một trong những nguyên nhân khiến việc cung ứng điện gặp khó khăn là do các dự án cung cấp nguồn điện chậm tiến độ, như dự án Thái Bình 2, dự án Long Phú 1, dự án Sông Hậu 1 và rất nhiều dự án BOT. Riêng các dự án BOT, hầu hết các dự án BOT đều bị chậm tiến độ so với tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.



"Khi các dự án lớn chậm tiến độ sẽ làm cho việc cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. Nếu giai đoạn tới vẫn để xảy ra tình trạng thiếu điện thì những người có trách nhiệm phải giải trình, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng"- Ông Vượng nói.

Ông Vượng cho biết, trong năm 2020, Bộ Công Thương cũng đã giao các đơn vị phát điện phải thường xuyên kiểm tra, củng cố các thiết bị của các nhà máy điện đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện; chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhiên liệu (than, khí, dầu) để đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu phát điện các nhà máy điện.