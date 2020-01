Sân bay Nội Bài dẫn đầu về mức độ hài lòng

Cục hàng không Việt Nam vừa công bố kết quả khảo khảo sát mức độ hài lòng của hành khách về chất lượng dịch vụ năm 2019

Kết quả khảo sát vừa được Cục Hàng không Việt Nam công bố

Kết quả khảo sát 6 Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Cam Ranh, Phú Quốc so năm 2018 cho thấy Cảng HKQT Nội Bài dẫn đầu với 4.30 điểm. Xếp vị trí thứ hai và ba lần lượt là 4.27 và 4.22 thuộc về Cảng HKQT Cam Ranh và Đà Nẵng.

Kết quả khảo sát dựa trên 7 tiêu chí gồm nhà ga đi, khu vực làm thủ tục hàng không, khu vực soi chiếu an ninh, khu vực xuất nhập cảnh, nhà ga đến và phương tiện giao thông công cộng.

Năm 2019, sản lượng hành khách thông qua Cảng HKQT Nội Bài đạt 29,2 triệu hành khách, tăng 13,2% so năm 2018.

Trong năm 2019 Cảng HKQT Nội Bài đã khai thác vượt công suất thiết kế (công suất thiết kế là 25 triệu khách), nhưng với việc hoàn thành cải tạo nhà ga hành khách T1 và đưa vào khai thác từ Quý 1/2019, chất lượng dịch vụ Cảng HKQT Nội Bài vẫn duy trì và được nâng cao.



Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đang khai thác vượt công suất thiết kế, năm 2019 đạt hơn 41 triệu khách thông qua cảng. Ảnh: P.ĐIỀN

Dù trong tình cảnh kẹt cả trên bầu trời và dưới mặt đất, tuy nhiên năm 2019 hành khách có phản hồi tích cực đối với chất lượng dịch vụ tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong vị trí bảng xếp hạng.



Cụ thể điểm đánh giá tất cả các tiêu chí đều tăng trong đó các tiêu chí về khu vực xuất nhập cảnh và phương tiện giao thông công cộng có sự tiến bộ rõ rệt với mức điểm lần lượt là 4,18 và 4,09 so với 3,86 và 3,85 năm 2018. Tính chung điểm trung bình các tiêu chí của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là 4.16 điểm tăng so với năm 2018 (năm 2018 điểm trung bình là 3.96 điểm).



Trong năm 2019, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục là cảng hàng không có lượng thông qua cảng lớn nhất trong mạng cảng hàng không Việt Nam với 260.000 lượt hạ, cất cánh, tăng 8,8%; 41,2 triệu khách, tăng 7,7% so với năm 2018.

Hiện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đang khai thác vượt công suất thiết kế, là cảng hàng không trung tâm trong hệ thống cảng hàng không Việt Nam (có tỷ trọng 37% lượng khách thông qua trong toàn mạng cảng hàng không Việt Nam).



Tuy nhiên với các các tiêu chí được đánh giá bởi hành khách đi/đến cảng đều tăng hơn so năm 2018 cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) nói chung và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nói riêng trong công tác nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân viên để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ nói chung chất lượng dịch vụ hành khách nói riêng.



Cảng HKQT Cam Ranh giảm nhẹ 0,04 điểm so với năm 2018. Ngoại trừ tiêu chí khu vực soi chiếu an ninh có sự tăng nhẹ thì 6 tiêu chí còn lại đều giảm điểm so năm 2018. Một trong những nguyên nhân chính có thể nhìn thấy là lượng hành khách thông qua cảng hàng không này vượt công suất thiết kế với sản lượng hành khách thông qua đạt 9,7 triệu khách so với công suất thiết kế là 5,1 triệu hành khách/năm, tăng 18,2% so với năm 2018.

Năm 2018, Cảng HKQT Cát Bi, Hải Phòng xếp kết đầu bảng về chất lượng dịch vụ hàng không.