Báo Pháp Luật TP.HCM nhận được phản ánh của tài xế giao hàng (shipper) khi họ phải tự in thẻ nhận diện. Đa số đều gặp khó vì hiện nay hầu hết các cửa hàng in ấn đã tạm ngưng hoạt động theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, toàn bộ thông tin của shipper đều được quản lý thông qua mã QR Code mà công ty cung cấp cho Sở Công thương.

Không tìm được tiệm in

Cơ quan chức năng yêu cầu shipper trên địa bàn TP.HCM chỉ được phép hoạt động trong phạm vi một quận, huyện, TP Thủ Đức, mỗi người phải có mã QR Code kèm theo là bảng tên (thẻ nhận diện) và băng đeo tay.

“Tôi thấy việc yêu cầu thẻ đeo và băng đeo tay vào thời gian này là không cấp thiết vì các cơ sở in ấn, may mặc đã đóng cửa theo Chỉ thị 16. Cộng với việc trước đó vẫn có những tài xế tự do tìm cách mua đồng phục để qua chốt thì với thẻ đeo và băng tay họ cũng có thể làm vậy. Theo tôi, cơ quan chức năng chỉ cần quản lý thông qua QR Code mà app của tài xế cung cấp là đủ” - một shipper phản ánh.



Nhiều shipper không in được thẻ. Ảnh: ĐT.

Quan trọng hơn là các công ty quản lý shipper gửi file bảng tên và băng tay cho shipper tự đi in và gia công. Việc này càng tạo cơ hội cho những tài xế tự do có thể "lách" để mua được.

Về phần mình, các hãng xe công nghệ đều đã ra thông báo đến đối tác để được hoạt động trong mùa dịch cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và vật dụng như: Thẻ đeo, bảng tên, băng đeo tay có chữ “SHIPPER” và mã QR Code tại ứng dụng tài xế.



AhaMove yêu cầu shipper tuân thủ các quy định khi hoạt động. Ảnh: ĐT.

Theo ghi nhận của PV tại một số hội nhóm, các shipper cũng đăng tải các thông tin về việc tìm nơi in ấn thẻ nhận diện trên để đủ điều kiện đi làm. Bởi thực tế, các cơ sở in ấn ở nhiều quận huyện hiện nay đều đang tạm ngưng hoạt động.

Kiến nghị quản lý bằng QR Code

Trao đổi với PLO, đại diện Grab Việt Nam cho biết Grab tuân thủ các quy định mà cơ quan chức năng đưa ra. Tài xế Grab sẽ được quản lý thông qua mã QR Code mà Grab đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, tài xế cũng đeo một thẻ nhận diện để khi đi qua các chốt kiểm soát có thể kiểm tra và tra cứu thông tin. Cũng từ QR Code, mọi thông tin của tài xế sẽ được lực lượng kiểm soát nắm rõ.



Các tài xế phải tự in thẻ nhận diện. Ảnh: ĐT.



Hiện các shipper chỉ được hoạt động trên một địa bàn quận, huyện hoặc TP Thủ Đức nên việc in thẻ nhận diện và giao cho các tài xế cũng gặp khó.

Hơn hết, ở thời điểm hiện tại Grab không thể tập trung đông người, hoặc di chuyển liên quận được. Do đó, Grab đã gửi mẫu thẻ cho các tài xế tự in. Song song đó, Grab đang tìm cách in thẻ cứng để gửi tới các tài xế sau đó.

Tương tự, đại diện Gojek Việt Nam cũng cho biết hãng trân trọng chính quyền và các Sở ban ngành đã không ngừng tìm kiếm các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các shipper hoạt động tại TP, đảm bảo sự liền mạch của chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Về những quy định liên quan đến nhận diện shipper, trong thời gian qua Gojek đã nỗ lực đảm bảo tuân thủ. Hãng đã cấp QR Code cho mỗi shipper và đăng ký danh sách shipper của Gojek cùng “Mẫu nhận diện shipper Gojek Việt Nam” với Sở Công Thương.

Đối với thẻ đeo cứng và băng đeo tay, Gojek đang chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng của TP để đề xuất phương án thuận lợi hơn. Do việc triển khai, phân phối thẻ và băng tay cho hàng ngàn đối tác tài xế trong điều kiện giãn cách xã hội có nhiều rủi ro. Đặc biệt là trong bối cảnh các shipper được yêu cầu chỉ hoạt động trên địa bàn một quận, huyện hoặc TP Thủ Đức.

"Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng của TP.HCM sẽ có thể xem xét và chấp nhận phương án nhận diện shipper thông qua công nghệ và thiết bị di động, bên cạnh nhận diện thông thường. Cụ thể như đồng phục, thùng hàng, nón bảo hiểm, logo doanh nghiệp, giấy thông hành của doanh nghiệp cấp cho shipper và ứng dụng quản lý đơn hàng mà shipper đang giao nhận" - đại diện Gojek nêu.



Gojek Việt Nam cho biết TP đã tích cực lắng nghe đề xuất từ các bên và linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Trong đó đã cho phép shipper được phép di chuyển liên quận, huyện, TP Thủ Đức nếu shipper thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu cách ly, phong tỏa, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trước đó, Sở Công thương TP.HCM đã đưa ra các đặc điểm nhận diện shipper. Theo đó, đối với nhân viên giao hàng của các đơn vị có thực hiện quản lý bằng ứng dụng công nghệ sẽ nhận diện thông qua: Đồng phục, thùng hàng, nón bảo hiểm, logo doanh nghiệp, giấy thông hành của doanh nghiệp cấp cho shipper và ứng dụng quản lý đơn hàng mà shipper đang giao nhận. Đối với thẻ nhân viên, nhận diện qua bảng tên thẻ cứng có hình của nhân viên và xác nhận của công ty cho từng shipper; Ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR Code (hiển thị đầy đủ thông tin về shipper, phương tiện, địa chỉ công ty, nơi cư trú của shipper, giao hàng, người đặt hàng, lộ trình vận chuyển hàng hóa thiết yếu và chi tiết hàng hóa thiết yếu được vận chuyển...