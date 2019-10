Tạm giữ hai người liên quan vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu

Chiều 18-10, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hai đối tượng và một phương tiện xe tải do liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà.

"Một đối tượng ở Bắc Ninh, một ở Lạng Sơn. Chúng tôi đang phối hợp điều tra, làm rõ" - vị này cho biết.

Liên quan đến việc làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp nước đã sử dụng nguồn nước ô nhiễm để cung cấp cho người dân, vị này cho hay hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ trong đó có Bộ Công an, Bộ TN&MT, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hòa Bình... "Chúng tôi đang chờ các kết quả làm việc của các cơ quan chức năng. Sau khi xác định rõ sai phạm thế nào, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật đến đó" - ông thông tin.

Trước đó, ngày 16-10, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, xét thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện Kỳ Sơn đã chuyển vụ việc nên Công an tỉnh thụ lý.

Trước đó, vào ngày 9-10, người dân phát hiện khu vực suối đầu nguồn tại đường liên xã Hợp Thịnh - Phúc Tiến - Phú Minh (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) bị đổ trộm dầu thải. Dầu thải này chảy vào hệ thống lấy nước sản xuất của Viwasupco.

Chiều 9-10, phía Viwasupco đã phát hiện tình hình và thông báo đến Công an xã Phúc Tiến và Công an huyện Kỳ Sơn, đồng thời tự tổ chức thu dọn dầu thải chảy vào khu vực hồ chứa nước sản xuất và chôn lấp trong khuôn viên công ty. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn tiếp tục cung ứng nước sạch cho cư dân Hà Nội.