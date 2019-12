TP.HCM ban hành giá dịch vụ tại BOT Phú Mỹ và An Sương

Mức giá dịch vụ tối đa sử dụng cầu, đường bộ tại các trạm thu phí BOT cầu Phú Mỹ và BOT An Sương - An Lạc mà UBND TP vừa ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.



UBND TP vừa ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu, đường bộ tại Trạm thu BOT cầu Phú Mỹ và BOT An Sương - An Lạc. Ảnh: Lưu Đức - Hoàng Tuyên

Cụ thể, đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, mức giá tối đa là 15.000 đồng/lượt, 450.000 đồng/tháng, 1.200.000 đồng/quý.



Đối với xe từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức giá tối đa là 20.000 đồng/lượt, 600.000 đồng/tháng, 1.600.000 đồng/quý.

Đối với xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, mức giá tối đa là 25.000 đồng/lượt, 750.000 đồng/tháng, 2.000.000/quý.

Đối với xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet, mức giá tối đa là 40.000 đồng/lượt, 1.200.000 đồng/tháng, 3.200.000 đồng/quý.

Đối với xe tải từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet, mức giá tối đa là 80.000 đồng/lượt, 2.400.000 đồng/tháng, 6.500.000 đồng/quý.