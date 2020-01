TP.HCM ra chỉ đạo chống triều cường dịp tết Canh Tý

Nhằm không để xảy ra tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, đặc biệt là trong đợt triều cường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND TP.HCM vừa yêu cầu các quận-huyện sớm đề xuất biện pháp khắc phục khẩn cấp 3 vị trí đặc biệt xung yếu có nguy cơ bể bờ bao thuộc dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn



Triều cường làm ngâp trên diện rộng trên đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh) vào cuối tháng 10-2019. Ảnh: THU TRINH.



TP yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư còn tồn đọng; đảm bảo an toàn tại các tuyến đường thường xuyên bị ngập do triều cường; bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trong dịp Tết.

Ngoài ra, UBND các quận - huyện cần kiểm tra bờ bao, cống, cửa van ngăn triều, đảm bảo an toàn công trình, nhất là trong các đợt triều cường từ nay đến Tết Nguyên đán.

Đối với những công trình đang thi công thì phải có biện pháp ngăn dòng, dẫn dòng phù hợp; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị thường xuyên túc trực để kịp thời khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong dịp tết.

Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cần phối hợp với UBND quận Bình Thạnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Các đơn vị, địa phương sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

UBND TP cũng giao UBND quận Thủ Đức làm chủ đầu tư thực hiện tu sửa cấp bách 33 công trình bờ bao xung yếu. Các công trình bờ bao này sau khi hoàn thành sẽ giúp ngăn triều cường, phòng, chống ngập úng, bảo vệ cho các khu vực dân cư có tổng diện tích khoảng 220ha với khoảng 18.150 hộ dân trên địa bàn quận Thủ Đức.