Cụ thể, từ ngày 6-8, Be ra mắt tính năng “Cần hỗ trợ” trên ứng dụng nhằm tiếp nhận thông tin những trường hợp khó khăn, cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm tại tâm dịch TP.HCM.

Trên màn hình chính của ứng dụng Be, khi bấm vào nút “Cần hỗ trợ”, ứng dụng sẽ chuyển đến bản đăng ký thông tin dành cho người dân như họ tên, số điện thoại liên lạc, số người trong gia đình, các nhu cầu cần hỗ trợ, quận huyện đang sinh sống.

Người dân có thể tự đăng ký nhận hỗ trợ cho bản thân, gia đình, hoặc đăng ký giúp các hoàn cảnh khó khăn khác.



Be Group cho biết các chuyến vận chuyển hàng hoá hỗ trợ người dân sẽ hoàn toàn miễn phí. Ảnh: CTV.

Bên cạnh đó, Tổng đài chăm sóc khách hàng và tài xế 1900 232345 của Be mở thêm nhánh số 0 để tiếp nhận các trường hợp cần giúp đỡ và nhánh số 4 để tiếp nhận thông tin hỗ trợ từ mạnh thường quân.

Các chương trình trên thuộc dự án "Tổng đài khẩn cấp tiếp nhận và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn TP” do Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM triển khai, phối hợp với các cơ quan báo chí, Be Group, và các công ty, tổ chức thiện nguyện khác.

Trên cơ sở thông tin cần được giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, dự án hỗ trợ sẽ tổng hợp tất cả nhu cầu, thực hiện xác minh và Be tiến hành vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân theo nhu cầu. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 suất hỗ trợ thông qua dự án này.

Theo Be Group các chuyến vận chuyển hàng hoá hỗ trợ người dân sẽ hoàn toàn miễn phí.

Bên cạnh đó, Be cũng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (Sở TT&TT) trong công tác tiếp nhận và xử lý thông tin yêu cầu hỗ trợ của người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Cụ thể, dựa trên danh sách các cuộc gọi nhỡ đến tổng đài 1022 (nhánh 2) do Sở TT&TT cung cấp, nhân viên tổng đài Be sẽ chủ động liên lạc lại từng trường hợp, xác nhận các thông tin cần thiết, với nỗ lực không bỏ sót người gặp khó.

Chỉ sau 3 ngày triển khai, Be đã hỗ trợ xử lý được 3.000 cuộc gọi cho đường dây 1022 trong đó có đến 80% các yêu cầu là về vấn đề hỗ trợ thực phẩm. Về kênh tiếp nhận thông tin qua ứng dụng Be và tổng đài riêng của Be, đã ghi nhận gần 1.000 yêu cầu hỗ trợ chỉ trong 2 ngày.

Các yêu cầu sau khi xác minh thành công đều đã được nhóm tổng đài chuyển đến nhóm hỗ trợ thực phẩm ngay trong ngày và công tác giao vận đồ cứu trợ đến người dân được thực hiện trong ngày sau đó.

Hiện tại, tỉ lệ giao hàng thành công đang là 97% với các đơn hàng mẫu phẩm y tế ở Hà Nội và 95% với các đơn cứu trợ thực phẩm ở TP.HCM.

Be Group cho biết đây chỉ là chương trình thiện nguyện mà đơn vị tham gia. Hiện tại Be chưa vận hành trở lại.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM có thể gửi nhu cầu hỗ trợ về cho Tổng đài hỗ trợ người dân qua các kênh thông tin sau: Liên hệ đường dây nóng 1022, bấm phím 2 để gửi thông tin cần được hỗ trợ; Liên hệ đường dây nóng hỗ trợ người dân của Báo Tuổi Trẻ: 0918.033.133 (chị Oanh - Ban Công tác xã hội); Liên hệ đường dây nóng hỗ trợ người dân của Dự án “Chợ nghĩa tình”: 0963.870.058 (chị Sơn - Phụ trách dự án); Đăng ký nhu cầu cần được giúp đỡ, hỗ trợ qua trang điện tử sosmap.net; Đăng ký nhu cầu cần được giúp đỡ, hỗ trợ qua nhóm “Volunteer Supports”, Nhóm “Người Việt thương nhau” trên mạng xã hội Facebook; Liên hệ đường dây nóng tổng đài Be 1900232345, bấm phím 0 hoặc đăng ký nhu cầu cần được giúp đỡ, hỗ trợ qua ứng dụng Be. Trên cơ sở thông tin cần được giúp đỡ, hỗ trợ của người dân Tổng đài hỗ trợ sẽ tổng hợp tất cả nhu cầu, thực hiện xác minh và tiến hành hỗ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân theo nhu cầu. Tổng đài hỗ trợ người dân sẽ hoạt động 24/7, sẵn sàng hỗ trợ người dân bất cứ khi nào cần.