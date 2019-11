Xe chạy vun vút trên cao tốc chưa thông xe bất chấp biển cấm

Ngày 26-11, PV PLO có mặt trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, ghi nhận thực trạng từng đoàn xe lao vun vút trên tuyến đường này bất chấp đường chưa được thông xe.



Xe tải phóng ào ào trên cao tốc La Sơn - Túy Loan bất chấp biển cấm. Ảnh: TẤN VIỆT

Khoảng 11 giờ, hai ô tô con nối nhau chạy vào đầu tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), bất chấp các biển báo cấm lưu thông. Khi nhìn thấy barie bằng đất do ban quản lý dự án đắp lên, áng chừng không thể vượt qua, hai xe này quay đầu ra quốc lộ 1A đi hướng Đà Nẵng. Ngay vị trí này hằn rõ vệt bánh xe do các xe tải hạng nặng để lại sau khi “thông chốt”.

Dọc tuyến cao tốc dài 66 km, trong khoảng 1 giờ đồng hồ, PV ghi nhận khoảng chục lượt xe tải ben, tải thùng chạy băng băng cả hai chiều lưu thông. Khi đến nút giao Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), các khối bê tông được công nhân dựng ngang đường chắn xe ra vào khiến cánh tài xế chạy “chui” bối rối, loay hoay tìm đường đất để thoát ra.



Bất chấp biển cấm và barie bằng đất chắn đường...



... nhiều ô tô vẫn chạy vào tuyến, khi không thể vượt qua barie thì quay đầu về quốc lộ 1A. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ghi nhận, do dự án chưa hoàn thiện, các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông hai bên tuyến còn dang dở nên việc các xe chạy “chui” gây mất an toàn giao thông rất lớn. Về đêm, xe khách Bắc-Nam cũng lao rầm rập bất kể tính mạng hành khách.



Xe máy cũng "thông chốt" cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: TẤN VIỆT

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng Phòng điều hành dự án 4 Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, nhận định việc hàng trăm lượt xe chạy “chui” mỗi ngày là để tránh trạm thu phí Bắc Hải Vân, rút ngắn hành trình và không phải chịu các chế tài theo Luật Giao thông đường bộ.

“Chúng tôi đã nhờ công an địa phương phối hợp nhưng do tuyến đường chưa đưa vào vận hành, khai thác nên chưa được phân cấp để xử lý vi phạm giao thông. Các tài xế cũng rất hùng hổ khi bị chặn đường khiến anh em công nhân canh gác lo sợ, nhất là vào ban đêm” - ông Khánh nói.

Về lý do không thể dựng barie cứng thay vì barie bằng đất tạm thời, ông Khánh cho hay do còn một số đoạn đường gom hai bên dự án chưa hoàn thiện nên phải chừa đường trên tuyến để xe chở keo của người dân qua lại.

“Biển cảnh báo, hướng dẫn… chúng tôi đã cắm đầy đủ, chỉ mong vào ý thức của các tài xế” - ông Khánh nói.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22-12-2013, có tổng chiều dài 77,5 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư 11.486 tỉ đồng, theo hình thức hợp đồng BT.