Đoàn liên ngành Vũng Tàu làm việc về vụ gắn camera trong căn hộ cho thuê tại tòa nhà The Sóng 08/08/2024 14:09

Sáng 8-8, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Vũng Tàu đã có buổi làm việc, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ tại dự án căn hộ du lịch The Sóng (phường Thắng Tam).

Trước đó, dư luận xôn xao trước thông tin về việc gắn camera trong căn hộ cho thuê nhưng khách không biết trước tại một căn thuộc tòa nhà The Sóng, được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cùng làm việc với Đoàn có đại diện ban quản lý tại tòa nhà The Sóng. Trước đó, Đoàn đã mời chủ căn nhà tại The Sóng nhưng người này không có mặt tại Vũng Tàu.

Đại diện cho chủ nhà là bà T.T.V (ngụ Vũng Tàu) đến dự buổi làm việc và cho hay mình là quản gia, được chủ nhà thuê, ủy quyền trông coi, quản lý nhà. Tuy nhiên, người này không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến việc ủy quyền của chủ nhà. Do đó Đoàn không có cơ sở để làm việc, ghi nhận các ý kiến của bà V. đại diện cho chủ nhà...

Đoàn kiểm tra của TP Vũng Tàu có đại diện Sở Du lịch làm việc, kiểm tra tại tòa nhà The Sóng liên quan đến vụ gắn camera trong căn hộ cho thuê gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: ML

Theo trưởng ban quản lý tòa nhà The Sóng, tòa nhà có 1.671 căn, trong đó có 470 căn kinh doanh homestay.

Qua làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận việc ban quản lý tại tòa nhà The Sóng không quản lý hay nắm hết các hoạt động cho thuê kinh doanh dịch vụ du lịch của các căn hộ. Tại căn hộ bị phản ánh gắn camera trong phòng gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội, ban quản lý cũng không nắm thông tin liên quan đến việc lưu trú của khách…

Ngoài ra, do Đoàn kiểm tra chưa làm việc được với chủ căn nhà nên chưa có thông tin về việc hoạt động kinh doanh, thông tin về khách lưu trú nên không đưa ra kết luận về vụ việc gắn camera trong phòng như phản ánh. Đoàn sẽ tiếp tục làm việc với chủ nhà và yêu cầu cung cấp các giấy tờ, thông tin liên quan sau.

Theo tìm hiểu của PLO, Đoàn kiểm tra cũng chưa làm việc được với cá nhân người khách đã ở và có thông tin ban đầu việc gắn camera trong phòng nên chưa đủ cơ sở để kết luận vụ việc.

Tuy nhiên, TP Vũng Tàu cũng sẽ làm việc với chủ đầu tư dự án căn hộ du lịch The Sóng cũng như các đơn vị khác có hoạt động kinh doanh căn hộ du lịch để chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, tránh xảy ra các sự việc ảnh hưởng tới hoạt động chung của ngành du lịch...

Nội dung tài khoản L.L chia sẻ lại về vụ việc gắn camera trong căn hộ cho thuê tại tòa nhà The Sóng, Vũng Tàu (Ảnh chụp lại màn hình)

Liên quan đến sự việc, vài ngày gần đây, tài khoản mạng xã hội Facebook tên L.L phản ánh khi thuê một căn hộ tại tầng 31 tòa nhà The Sóng đã bất ngờ khi phát hiện trong căn nhà có gắn 2 camera nhưng không được bên cho thuê nhà báo trước. Khi phản ánh thông tin, bên cho thuê ban đầu còn có những lời nói, thông tin đưa ra gây hiểu lầm. Khi hình ảnh và thông tin được tài khoản L.L chia sẻ trên mạng xã hội đã có rất nhiều bình luận, phản ứng gay gắt, ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch chung của Vũng Tàu.

Tuy nhiên sau đó, tài khoản L.L đã đăng lại thông tin khác nhấn mạnh đã nhận được lời xin lỗi từ chủ nhà và quản lý căn hộ. Người này cũng nói rõ trên bài viết của mình ban đầu có ghi rõ căn hộ nào lắp camera trong nhà và không có đánh đồng hết The Sóng. Do đó, ai lấy bài viết chia sẻ thì ghi cụ thể chỉ 1 căn đó chứ không được ghi cả The Sóng, mọi thông tin thêm thắt bên chia sẻ bài sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.