Giả danh cán bộ điều tra Bộ Công an để lừa tiền 1 phụ nữ U70 08/08/2024 10:29

Ngày 8-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết một phụ nữ trên địa bàn xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba vừa thoát khỏi bẫy lừa đảo và không mất số tiền 15 triệu đồng.

Vài ngày trước, bà NTM, 69 tuổi nhận điện thoại từ một người lạ xưng là “Cán bộ điều tra Bộ Công an”. Người này nói bà M liên quan vụ án buôn bán thuốc và dụng cụ y tế kém chất lượng, chiếm đoạt tài sản.

Nhờ sự cảnh giác, bà M thoát khỏi bẫy lừa đảo của các đối tượng giả danh công an. Ảnh CAPT

Để giải quyết vụ án, "cán bộ công an" nói sẽ kết nối điện thoại cho bà M với Đại úy Nguyễn Văn Toàn, là cán bộ Công an huyện Thanh Ba (tên do các đối tượng lừa đảo đặt). Đồng thời, yêu cầu bà M trình bày rõ các thông tin cá nhân, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế gia đình, số tiền vay ngân hàng, tài khoản và số tiền cá nhân hiện có…

Đối tượng này cũng yêu cầu bà M khi nghe điện thoại không có người thứ ba bên cạnh, không trình báo cho cơ quan công an hay nói với ai khác làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Khi biết bà M có 15 triệu đồng tiền tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ thông báo vi phạm cho người thân trong gia đình, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bà.

Khi bị uy hiếp tinh thần, bà M lo sợ và đã định đến ngân hàng để chuyển tiền. Tuy nhiên, do ý thức cảnh giác, bà đã đến Công an huyện Thanh Ba để hỏi thông tin.

Tại đây, bà M được tuyên truyền, giải thích về việc các đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Bà M nhận ra mình bị lừa và không đi chuyển tiền.