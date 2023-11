Doanh nghiệp bất động sản bung hàng cuối năm

Báo cáo mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cuối tuần qua cho biết, tại khu vực TP. HCM đang được bổ sung nguồn cung mới từ giai đoạn mở bán tiếp theo của dự án Akari City, Glory Heights, Mastery Centre Point, The Global City, The Privia...

Ngoài ra, Eco Village Saigon River, Fiato City tại tỉnh Đồng Nai; Picity Sky Park, Bcons Polaris, The Emerald 68,.. tại tỉnh Bình Dương, Waterpoint ở tỉnh Long An cũng rục rịch bơm nguồn cung vào vùng phụ cận ven TP.HCM.

Tại khu vực phía Bắc, phân khúc căn hộ sẽ được bổ sung nguồn cung mới từ một dự án mới là the Canopy Residences thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City tại Hà Nội với quy mô khoảng 1.800 căn hộ; hay giai đoạn mở bán mới của dự án The Moonlight 1 An Lạc, Rose Town Ngọc Hồi...

Trong khi đó, phân khúc thấp tầng, liền kề đón nhận thông tin mở bán của một số dự án như Aquarius Hưng Yên, Sapa City Clouds Lào Cai, khu đô thị Danko Center tại Tuyên Quang,...

Cuối năm là thời điểm bất động sản thường bung hàng kéo khách mua. Ảnh minh họa: HV

Ở miền Trung, thông tin các dự án mới mở bán cũng làm ấm thị trường sau khoảng thời gian dài im ắng như Eco Central Park Vinh, The Panorama 2 Đà Nẵng, The Sailing Quy Nhơn,....

Đặc biệt, sau thời gian dài vắng bóng, im ắng trên thị trường, phân khúc BĐS du lịch nghỉ dưỡng trở lại đường đua, bổ sung vào thị trường nguồn cung từ các dự án quy mô lớn The 5Way Phú Quốc, Meypearl Harmony Phú Quốc, Regal Legend Quảng Bình, The Ocean Resort Quy Nhon,....

Theo thông tin ghi nhận từ Tổ công tác Nghiên cứu thị trường VARS trên cả nước, các dự án mới mở bán mới đều được quan tâm, ghi nhận lượng booking ấn tượng với các chính sách bán hàng hấp dẫn. Điển hình một dự án nghỉ dưỡng của một chủ đầu tư uy tín tại Phú Quốc ghi nhận lượng booking cao hơn nhiều lần số lượng mở bán.

VARS dự báo, thị trường BĐS quý 4 sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi với kết quả giao dịch được cải thiện rõ nét so với 3 quý trước do niềm tin nhà đầu tư đang được củng cổ, lãi suất giảm, thị trường có nhiều hơn nguồn cung phù hợp.

HUY VŨ