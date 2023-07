Doanh nghiệp dệt may vẫn khó tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất

(PLO)- Ngân hàng nhà nước đã bốn lần giảm lãi suất điều hành nhưng lãi suất cho vay vẫn ở mức cao. Doanh nghiệp dệt may không tiếp cận được với các gói hỗ trợ lãi suất.

Chiều 19-7, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) có thông cáo báo chí về tình hình ngành dệt may Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023.

VITAS cho biết, 6 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn đều giảm mạnh. Giảm mạnh nhất là thị trường Mỹ với mức -27%, thị trường Canada -10,9%, thị trường EU -6,2%, Hàn Quốc -2%…

Xuất khẩu giảm nên kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng chỉ ước đạt đạt 18,6 tỉ USD. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái là giảm 17,6%. Xuất siêu cũng vì thế mà giảm hơn so với năm ngoái, chỉ đạt 7,9 tỉ USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 8,8 tỉ USD.

Theo VITAS, mức giảm sâu này không chỉ do tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm, đơn hàng khó khăn mà còn đến từ áp lực “xanh hóa” ngành, chỉ thị tra soát chuỗi cung ứng của OECD, EU và Luật thẩm định chuỗi cung ứng của Đức (có hiệu lực từ 1-1-2023).

Bên cạnh đó, mặc dù Ngân hàng nhà nước đã có bốn lần giảm lãi suất điều hành, nhưng do lãi suất huy động cao từ cuối năm 2022, nên lãi suất vay vẫn ở mức cao. Doanh nghiệp không tiếp cận được với các gói hỗ trợ, ví dụ giảm lãi suất 2% với gói 40.000 tỉ đồng…

VITAS dự báo tình hình sản xuất, xuất khẩu sẽ cải thiện dần nhưng khó khăn sẽ còn kéo dài hết năm 2023. Đó là vì nhiều doanh nghiệp đến nay chưa đủ đơn hàng cho quý 3 và quý 4.

Bên cạnh việc thiếu đơn hàng, chấp nhận các đơn hàng không phải thế mạnh của mình, các doanh nghiệp còn phải đối mặt với khó khăn do đơn giá giảm sâu, thậm chí giảm đến trên 50% so với bình thường.

VITAS cho biết, năm 2023, toàn ngành dệt may đặt mục tiêu phấn đấu đạt 39 - 40 tỉ USD.

Để hoàn thành mục tiêu, các doanh nghiệp cần chú trọng ba vấn đề cốt lõi. Đó là tìm giải pháp giữ chân người lao động, nhất là lực lượng nòng cốt, đào tạo nhân lực cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Cùng đó, giữ chân khách hàng, chấp nhận các đơn hàng không phải thế mạnh, không có lãi để có việc làm cho người lao động và để khách hàng không chuyển đi nơi khác. Khai thác thị trường mới, quan tâm thị trường nội địa, giảm tối đa các chi phí chưa thực sự cần thiết của doanh nghiệp.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng cho các doanh nghiệp. VITAS cũng đồng hành cùng doanh nghiệp phản ánh, đề xuất kiến nghị, kêu gọi sự hỗ trợ từ phía Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan đến người lao động, giải pháp giữ chân khách hàng cũng như hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp” - VITAS cho hay.

