Doanh nghiệp dừng hoạt động trong tháng 3 tăng nóng 30/03/2024 08:45

(PLO)- Trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I-2024 do Tổng Cục thống kê vừa công bố sáng nay, 29-3, số lượng doanh nghiệp dừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể trong tháng 3 tăng 131,3% so với tháng trước.

Trong tháng 3, cả nước có 14.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 64,3% so với tháng trước và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước; hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 43,4% và giảm 52%.

Ở chiều ngược lại, cả nước ghi nhận có 4.139 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 19,6% so với tháng trước và giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra có 4.980 doanh nghiệp dừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 131,3% so với tháng trước và tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tính chung ba tháng đầu năm nay, cả nước có 59.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, cứ bình quân một tháng có gần 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn khó khăn. Ảnh minh hoạ

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 73.900 doanh nghiệp, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước và bình quân một tháng có gần 24.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

“Như vậy, so sánh giữa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong quý I-2024, tổng số doanh nghiệp nước ta giảm 14.100 doanh nghiệp, bình quân một tháng giảm 4.700 doanh nghiệp” - Tổng Cục thống kê nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty cổ phần gỗ Việt Âu Mỹ chia sẻ: "Nếu so với thời điểm đáy của năm ngoái thì hiện nay đơn hàng xuất khẩu đã tăng khoảng 40% nhưng vẫn chưa thể bằng với giai đoạn trước dịch.

Cách đây khoảng vài tuần, chúng tôi đã phải dừng hoạt động một nhà máy sản xuất các mặt hàng như giường, tủ, bàn ghế để xuất khẩu cho Anh, Mỹ. Bởi giai đoạn này, số lượng đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường này không nhiều, công suất hoạt động dưới mức hòa vốn.

Cộng thêm yếu tố cạnh tranh về giá cả khiến cho giá hàng hóa đang ở mức rất thấp. Ngoài ra, dòng tiền để duy trì hoạt động của nhà máy cũng rất khó khăn do khách hàng nợ đọng lẫn nhau. Trước hàng loạt áp lực đó, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định là thu hẹp quy mô sản xuất, để tập trung sang khâu sản xuất nguyên liệu vốn đang chiếm 80-90% doanh thu của doanh nghiệp" - ông Tuấn nói.