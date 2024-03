Doanh nghiệp than lãi suất phải trả cho ngân hàng tăng mạnh

Ngày 14-3, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị về chính sách hỗ trợ để họ có thể ổn định sản xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị

Cảm nhận tích cực

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Phú Cường cho biết, năm 2023, dù gặp nhiều thách thức nhưng Tập đoàn đã vượt qua những khó khăn và đạt được một số kết quả tích cực như: Doanh thu cộng hợp đạt hơn 57.000 tỷ, lợi nhuận xấp xỉ 3.500 tỉ, nộp ngân sách 1.700 tỉ.

Tập đoàn đã bảo đảm công ăn việc làm cho gần 20.000 lao động, với thu nhập bình quân là 13,6 triệu đồng/người/tháng.

Hiện Tập đoàn đang có số dư nợ tại các ngân hàng khoảng 15.000 tỉ đồng, hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn có tình hình tài chính lành mạnh, xếp hạng tín dụng loại A, trả nợ đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi.

Riêng đối với 3 đơn vị yếu kém thuộc 1 dự án yếu kém của ngành công thương gồm: Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Lào Cai, trong quá trình cơ cấu lại các đơn vị này, khối ngân hàng thương mại đã có sự giúp đỡ rất nhiều trong việc bảo đảm vốn và dòng tiền.

Đây là 3 đơn vị âm vốn chủ sở hữu, thua lỗ nhiều năm, dẫn đến tình trạng rất khó để thoả mãn các yêu cầu về tín dụng để được cấp vốn. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cũng đã tham gia vào việc hỗ trợ rất nhiều để cho 3 đơn vị này hoạt động ổn định, duy trì được dòng tiền.

Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Phú Cường.

Đặc biệt nhờ các quyết định chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng VDB tái cơ cấu lại các khoản vay của 3 đơn vị này, từ việc hạ lãi xuất vay từ 11% về 8,55% tại VDB, đồng thời kéo dài thời gian trả nợ thêm và xóa lãi phạt trên lãi chậm trả, nhờ đó 3 đơn vị này 3 năm liền đã hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

Tính đến ngày 29-2-2024, tổng cộng 3 đơn vị: Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Lào Cai đã trả nợ cả gốc và lãi cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam được 12.138 tỉ trên tổng nợ vay ban đầu là 10.600 tỉ.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Cùng ý kiến với Vinatex, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết bản thân DN ông đã cảm nhận có những tác động cụ thể và tích cực từ chính sách.

Thứ nhất là bên cạnh việc tháo gỡ về chính sách thì Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các chính sách tiền tệ hỗ trợ kinh tế, nhất là việc duy trì lãi suất thấp và giảm lãi suất cho vay và thực tế chúng tôi đã được vay với lãi suất giảm rất là nhiều so với năm ngoái.

Thứ hai là Ngân hàng Nhà nước đã chủ động giao các hạn mức tín dụng ngay từ đầu năm giúp cho các ngân hàng thương mại và chúng tôi hợp tác có những kế hoạch ngay từ đầu năm để phục vụ khách hàng.

Thứ ba là Thông tư 22/2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 điều chỉnh giảm hệ số rủi ro một số khoản vay giúp cho các ngân hàng thương mại có thêm dư địa cho việc hỗ trợ chính sách về nhà ở xã hội và các dự án bất động sản công nghiệp cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Liên quan đến tỷ giá thì trong những ngày vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành đấu thầu tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, điều tiết ngắn hạn lượng tiền dư trong thị trường và hạ nhiệt tỷ giá giúp cho hoạt động kinh doanh của Sun Group cũng có những tác động rất là tích cực.

Bên cạnh đó thì các Tổ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đi các địa phương để tháo gỡ kịp thời rất nhiều các dự án cụ thể về bất động sản.

Chủ tịch Sun Group tin rằng những chỉ đạo sát sao, nhất quán của Chính phủ sẽ tiếp tục giúp nền kinh tế phục hồi bền vững và ổn định.

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Mong tiếp cận vốn tín dụng có chi phí thấp hơn

Nêu những ý kiến về chính sách, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam bày tỏ lo ngại về tình trạng hàng Việt Nam đang đắt hơn đối thủ. Nguyên nhân đến từ nhiều vấn đề như tương quan tỉ giá, từ chi phí vốn vay cao…

Ông Lê Tiến Trường cho biết: “Riêng Vinatex lãi suất phải trả cho các ngân hàng năm 2023 của Vinatex trên Báo cáo hợp nhất tăng 10% so với năm 2022, trong khi tổng dư nợ giảm 11%”.

Dư nợ giảm 11% nhưng lãi phải trả tăng 10%, tức là so với năm 2022 thì giá vốn đắt hơn, so với năm 2021 có hỗ trợ thì lãi phải trả tăng 30%. Và đứng trên các hợp đồng tín dụng mà tập đoàn đang có của tháng 1, 2-2024 thì tổng lãi phải trả năm 2024 chưa thấy thấp đi so với năm 2023.

Ông Trường cho rằng cần có sự hỗ trợ về chính sách tiền tệ từ ngân hàng cũng như các chính sách khác. Đặc biệt khó khăn trong ngành dệt là ngành sợi, toàn thế giới đang lỗ, Việt Nam cũng vậy.

Nếu không có sự hỗ trợ thì chúng ta có thể mất đi ngành sợi. Đây là câu chuyện của chu kỳ kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp sợi đều bị như vậy nên cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sợi trong năm 2024 để duy trì được sản xuất.

Theo ông Trường, hiện nay lãi suất giảm nhưng tiếp cận giải ngân rất khó và đề nghị cần có chính sách hỗ trợ như thời kỳ COVID-19 đối với giai đoạn phục hồi này.

Ông Quảng Văn Viết Cương, Phó Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex)

Ông Quảng Văn Viết Cương, Phó Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex) cho biết, một khó khăn mà nhiều doanh nghiệp bất động sản vướng mắc và Becamex cũng gặp, đó là tất cả kế hoạch, phát hành trái phiếu – là những lĩnh vực chính của Becamex, vì khi doanh nghiệp phát triển hạ tầng thì đòi hỏi nguồn vốn rất lớn.

Tuy nhiên, những năm gần đây, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này thường có kế hoạch phát hành, kế hoạch sử dụng, kế hoạch trả nợ thường kéo dài nên ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ, dẫn đến ảnh hướng về vay tín dụng.

Khi Becamex triển khai các dự án trên cả nước, rõ ràng dự án khi triển khai chậm hơn so với trước đây. Trước đây, chúng ta có chủ trương của Thủ tướng, chúng ta có luôn một hoạch định và thời gian, chúng ta tính được hiệu quả của dự án, thì thời gian sau này, các bước thủ tục về pháp lý thường kéo dài, cho nên dòng tiền và kế hoạch trả nợ gặp khó khăn.

Ông Cương cho rằng, tín dụng không khó, khi doanh nghiệp tiếp cận ngân hàng thì pháp lý chưa đầy đủ, vì vậy chúng ta cần tập trung gỡ nút thắt này. Đối với Becamex, vướng mắc là do cơ chế. Còn các công đoạn khác rất tốt.

Về phía Sunroup, ông Đặng Minh Trường cho rằng quan trọng nhất là ổn định lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Tiếp đó, là đẩy mạnh đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng, tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp lớn và uy tín tham gia các dự án trọng điểm quốc gia.

Thứ ba là với các chính sách hiện hành cũng như trong tương lai hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế, đề nghị Chính phủ có sự hướng dẫn, giải thích đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng để các chính sách này đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất.

Và cuối cùng Sun Group bày tỏ mong muốn doanh nghiệp bất động sản có khả năng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng có chi phí thấp hơn, các chi phí vay vốn giảm hơn nữa để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho rằng chính sách tiền tệ hợp lý và tối ưu sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy các chỉ tiêu, bao gồm cả sản xuất kinh doanh và đầu tư, nhất là với các doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn từ thị trường tín dụng như Petro Việt Nam.

