Đội bóng Long An vẫn chơi ở hạng nhất mùa tới 28/08/2024 13:46

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Long An đã đồng ý phương án để Đội bóng Long An tiếp tục tham gia giải hạng nhất mùa bóng 2024-2025.

Ngày 28-8, thông tin từ Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Long An cho biết lãnh đạo tỉnh Long An đã đồng ý phương án mà Sở VH, TT&DL Long An đưa ra là tiếp tục để đội bóng Long An tham gia giải hạng nhất mùa bóng 2024-2025.

Đội bóng Long An sẽ tiếp tục tham gia giải hạng nhất mùa tới. Ảnh: AT

Theo đó, Long An đã vận động được sự hỗ trợ của một số đơn vị để tài trợ về mặt tài chính cho CLB tiếp tục tham gia giải chuyên nghiệp mùa tới

Để tham mùa bóng mới, về mặt nhân sự, Long An đồng ý với đề nghị từ phía lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai bổ sung thêm một số nhân sự từ CLB này, nhằm tăng cường thêm chất lượng để đội bóng Long An tham dự mùa giải mới.

Người hâm mộ Long An vui mừng khi đội bóng Long An tiếp tục tham dự giải chuyên nghiệp mùa giải mới. Ảnh: HD

Người hâm mộ bóng đá Long An rất vui mừng khi đội bóng quê hương tiếp tục các giải chuyên nghiệp.

Như PLO đã thông tin, mùa bóng vừa qua Long An xếp vị trí thứ 6 của giải hạng nhất quốc gia.

Sau nhiều năm không cân đối được tài chính, Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An đề nghị chuyển giao lại đội bóng này cho tỉnh.

Ngày 19-8, đơn vị này cũng đã có văn bản gửi PVF xin rút khỏi các giải bóng đá chuyên nghiệp trong mùa tới, cùng các thủ tục bàn giao đội bóng lại cho Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Long An.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai đã đề nghị sẽ hỗ trợ nhân sự cho đội bóng Long An, sau khi lứa U-21 Hoàng Anh Gia Lai đạt cúp vô địch giải U-21 quốc gia vào ngày 12-8.

Cùng với đó, các lãnh đạo tỉnh Long An đã vận động thêm một số doanh nghiệp đồng ý tài trợ để đội bóng tỉnh này tiếp tục góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp.