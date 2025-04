ASEAN All Stars do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đá với MU là ai? 10/04/2025 13:44

HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) trao vinh dự dẫn dắt “đội tuyển Đông Nam Á” ASEAN All Stars đá với MU vào ngày 28-5 trên sân quốc gia Malaysia Bukit Jalil.

Câu hỏi thú vị đặt ra là thành phần ASEAN All Stars do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt là ai? Đó có phải là đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2024 mà ban chuyên môn của LĐBĐ Đông Nam Á đã bầu chọn ngay sau khi AFF Cup 2024 kết thúc. Nếu theo cách này thì tuyển Việt Nam chiếm áp đảo.

Thông tin của AFF, đội ASEAN All Stars là những cầu thủ giỏi của 12 nền bóng đá thành viên AFF, tức có Úc.

Song thành phần ASEAN All Stars này không phải là đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2024. Thực ra trận ASEAN All Stars- MU mang tên Maybank Challenge Cup là một trận đấu thương mại do LĐBĐ Malaysia phối hợp với công ty tổ chức sự kiện của Malaysia ProEvent đứng ra tổ chức do ngân hàng Maybank của Malaysia tài trợ và đứng tên giải.

HLV Kim Sang- sik có vinh dự dẫn dắt ASEAN All Stars đá với MU.

Theo bản tin của ban tổ chức thì thành phần ASEAN All Stars do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt là được tuyển chọn những cầu thủ hàng đầu từ 12 nền bóng đá của các thành viên trong LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Lâu nay giải AFF Cup chỉ có 11 thành viên chính thức tham dự giải, Úc là thành viên không đầy đủ, họ chỉ được tham dự các giải trẻ dù Úc đã nhiều lần đề xuất nguyện vọng đội tuyển quốc gia được tham dự AFF Cup cấp đội tuyển quốc gia, nhưng phát sinh nhiều trở ngại.

Còn đây là đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2024, Việt Nam chiếm áp đảo.

Thành phần của đội ASEAN All Stars sẽ do các nhà chuyên môn của AFF chọn những cầu thủ tốt nhất của 12 nền bóng đá thành viên AFF. Con số 12 thành viên thì được hiểu là có sự hiện diện của cầu thủ Úc.

Khi một trận đấu giao hữu có tính thương mại sẽ phụ thuộc rất lớn vào thương hiệu tài trợ, cụ thể ở đây là ngân hàng Maybank của Malaysia. Ngân hàng này hiện đang hoạt động tại Malaysia, Singapore và Indonesia. Tất nhiên những nhà chuyên môn của AFF sẽ giúp thương hiệu tài trợ dễ dàng quảng bá rộng qua việc tuyển chọn cầu thủ tham gia vào đội ASEAN All Stars.

Trình độ của các cầu thủ như Lào, Brunei, Đông Timor khó chen chân vào đội ASEAN All Stars nếu tuyển chọn về mặt chuyên môn, song đây là trận đấu mang tính thương mại, cụ thể là tên tuổi một ngân hàng đang muốn mở rộng tầm hoạt động thì có thể có cả những tuyển đến từ Brunei, Đông Timor, Lào, Campuchia...