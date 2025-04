Độc đáo ba đại diện Đông Nam Á tại VCK U-17 châu Á 11/04/2025 13:09

Sau vòng bảng, hai trong ba đại diện của Đông Nam Á rời giải, nghĩa là tan vỡ giấc mơ World Cup U-17. U-17 Indonesia vào tứ kết, đồng nghĩa có vé dự World Cup.

Thành tích vòng bảng của ba đại diện Đông Nam Á thật độc đáo. Bảng A, Thái Lan với ba trận toàn thua, bảng B, Việt Nam với ba trận toàn hòa cùng tỉ số 1-1, còn bảng C, Indonesia với ba trận toàn thắng. Sau hai trận đầu thắng Indonesia đã có vé vào tứ kết, trận thắng thứ ba khẳng định Indonesia lên ngôi nhất bảng.

Ba đại diện Đông Nam Á thì Thái Lan thua cả ba trận. Ảnh: AFC

Đã có nhiều người có ý kiến rằng, nếu U-17 Việt Nam rơi vào bảng C thì có lẽ có vé dự World Cup rồi, vì bảng C Indonesia nhẹ gánh hơn so với Việt Nam ở bảng B có ĐKVĐ Nhật Bản, và đội mạnh Úc, cùng UAE không yếu. Nhất là Thái Lan ở bảng A cực nặng với hai ứng viên vô địch Uzbekistan và chủ nhà Saudi Arabia.

Ba đại diện Đông Nam Á góp mặt tại VCK U-17 châu Á cũng phản ảnh đúng được sức mạnh của ba nền bóng đá lớn khu vực.

U-17 Việt Nam cũng là một trong ba đại diện Đông Nam Á dù bị loại nhưng tiến bộ nhiều qua ba trận toàn hòa 1-1. Ảnh: AFC

Nhìn trên bình diện chung hầu hết nghĩ là như thế và thực tế kết thúc vòng bảng nó cũng diễn ra rất sát với suy nghĩ đó vì Thái Lan ở bảng nặng nhất và toàn thua, đến Việt Nam ở bảng B có được 3 điểm qua ba trận hòa và cuối cùng Indonesia toàn thắng.

Indonesia chơi kiên cường chẳng khác nào Việt Nam, nhất là ở trận họ thắng Hàn Quốc 1-0 bằng bàn thắng từ chấm 11m phút 90+2. Cả đất nước Indonesia có ai dám nghĩ đội trẻ của họ đánh bại Hàn Quốc? Tương tự như thế fan Việt Nam lạc quan lắm cũng khó suy nghĩ Việt Nam cầm hòa được Úc và nhất là đương kim vô địch Nhật Bản.

Indonesia là đội duy nhất của ba đại diện Đông Nam Á toàn thắng vòng bảng. Ảnh: AFC

Nói Indonesia ở bảng nhẹ hơn Việt Nam cũng đúng. Tuy nhiên thực tế là ở bảng vòng loại, U-17 Việt Nam được làm bảng trưởng đá tại Việt Trì, Phú Thọ, thầy trò HLV Cristiano Roland của U-17 Việt Nam cũng không thắng được Yemen để đối thủ này lên ngôi nhất bảng, chủ nhà U-17 Việt Nam có vé vớt. Còn tại VCK U-17 châu Á này, Indonesia đánh bại Yemen đến 4-1.

Bóng đá trẻ có nhiều điều bất ngờ, kiểu như Indonesia đánh bại được Hàn Quốc. Tuy nhiên ba đại diện Đông Nam Á tại VCK U-17 châu Á này phản ánh hoàn toàn đúng nỗ lực, vượt trội nhất là hai đội U-17 Việt Nam và U-17 Indonesia.

Việt Nam hòa được Úc và Nhật Bản đã là điều rất tiến bộ, đặc biệt, sức mạnh, sức bền, tinh thần thi đấu của đội trẻ Việt Nam không hề mặc cảm, lép vế trước những đội được đánh giá hơn hẳn nhiều mặt.

Tương tự như thế là Indonesia đánh bại được Hàn Quốc và thắng đậm Yemen là điều phải ghi nhận sự nỗ lực và xuất sắc của họ.

Với U-17 Thái Lan thì hơi tệ, thua Saudi Arabia 1-3, thua Uzbekistan 1-4 không phải ngoài dự đoán, nhưng trong trận danh dự với Trung Quốc thì họ cũng trắng tay qua cái thua 0-2, đó chính là điều mà đội trẻ Thái Lan không làm được những điều kiên cường như Việt Nam hay Indonesia.

Indonesia với ba trận toàn thắng vào tứ kết, Việt Nam qua ba trận không thắng cũng chẳng thua, nhưng để lại ấn tượng cực tốt cho người hâm mộ. Còn Thái Lan thì toàn thua.