Đội dân phòng 'đặc biệt' nơi Đảo Ngọc

(PLO)- Đội dân phòng nữ xã Dương Tơ , TP Phú Quốc được xem là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cần được đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai, nhân rộng.

Ở TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) có một đội dân phòng khá “đặc biệt”, tất cả 15 thành viên đều là nữ. Tuy vậy, dù mới ra đời chưa tròn một tuổi, nhưng trong hoạt động đội đã mang lại những kết quả bước đầu đáng trân trọng.

Thành lập và đưa vào hoạt động hồi cuối năm 2022, đội dân phòng nữ xã Dương Tơ là tổ chức hoạt động tự nguyện vì bình yên xóm, ấp, do Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Dương Tơ làm Đội trưởng.

Đội dân phòng nữ xã Dương Tơ được đánh giá là cánh tay đắc lực của Công an xã trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: TẤN AN

Phát huy lợi thế về am hiểu địa bàn, dễ gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ trong việc giáo dục con cái và quán xuyến gia đình, từ khi thành lập đến nay, Đội đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Cụ thể, đội đã tổ chức khoảng hàng chục cuộc tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, với hàng trăm lượt người tham dự. Cạnh đó, đội còn tham gia cùng lực lượng Công an cưỡng chế nhiều vụ vi phạm.

Tổ chức nhiều cuộc tuần tra, qua đó, giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập uống rượu bia, có biểu hiện đua xe gây mất trật tự, giải quyết và ngăn chặn thành công nhiều vụ mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau trên địa bàn...

Ngoài ra, đội dân phòng nữ xã Dương Tơ còn chủ động, tuyên truyền vận động người dân đi làm căn cước công dân, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2. Qua đó, góp phần đẩy cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 của Chính phủ.

Bên cạnh việc tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động gây án của bọn tội phạm, các thành viên đội đã cùng lực lượng Công an xã giải quyết, hòa giải tốt các mâu thuẫn trong gia đình, xóm giềng. Từ đó, góp phần giữ gìn tốt tình hình an ninh trật trên địa bàn.

Theo đánh giá, các thành viên đội dân phòng nữ này tuy có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của các chị chính là mong muốn giữ gìn bình yên cuộc sống, trong đó có chính gia đình các chị. Và điều đáng trân quý là sự quan niệm chung của các thành viên: “Đã không làm thì thôi, làm là phải hết mình, làm đến nơi đến chốn và hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất”.

Ngoài giữ gìn an ninh trật tự, đội dân phòng nữ xã Dương Tơ còn chủ động, tuyên truyền vận động người dân đi làm căn cước công dân, đăng ký tài khoản định danh điện tử... Ảnh: TẤN AN

Theo lãnh đạo UBND xã Dương Tơ, nhận xét từ khi thành lập đến nay, đội dân phòng nữ của xã luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao. Cạnh đó, nhận định đúng tình hình chung của địa phương, rồi cùng lực lượng Công an cơ sở thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đắc lực vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy mới được thành lập, nhưng đội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần quan trọng cùng với Công an xã giữ vững bình yên cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với đội dân phòng các ấp tổ chức trấn áp các loại tội phạm, truy đuổi vây bắt các loại đối tượng khi có yêu cầu. Mặt khác, kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó được tạo niềm tin trong nhân dân.

Từ những kết quả bước đầu đạt được, đội dân phòng nữ xã Dương Tơ được đánh giá là cánh tay đắc lực của Công an xã trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống yên vui cho mọi nhà. Đây cũng được xem là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cần được đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai, nhân rộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

CHÂU ANH