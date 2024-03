(PLO)- Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Lộc, đối tượng xông vào trường mầm non uy hiếp 3 cháu bé đã bị khống chế, bắt giữ. Đối tượng này có sử dụng ma túy nhiều lần nên có biểu hiện ngáo đá, la hét…

Chiều 1-3, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã chủ trì buổi họp báo thông tin vụ khống chế, bắt đối tượng cầm dao xông vào trường mầm non Tuổi Thần Tiên (phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) uy hiếp 3 cháu bé.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc thông tin vụ việc khống chế, bắt giữ kẻ ngáo đá cầm dao uy hiếp các cháu bé tại trường mầm non. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ trường mầm non Tuổi Thần Tiên, Công an tỉnh đã huy động lực lượng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Mỹ Tho nhanh chóng triển khai phương án xử lý, giải quyết tình huống nguy hiểm cấp bách, đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng công an đã khống chế, bắt được đối tượng Nguyễn Bá Quân (sinh năm 1987, ngụ tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Qua kiểm tra đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Theo Đại tá Lộc, Quân đã có vợ ở quê nhà huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và không còn sống chung với vợ.

Lực lượng công an khống chế, bắt đối tượng uy hiếp các cháu bé trường mầm non. Ảnh: CA

Sau đó, Quân có quen và sống chung như vợ chồng với chị NTTL (sinh năm 1977, ngụ tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và có một người con trai chung là H (sinh năm 2019). Hiện tại Quân và chị L không còn sống chung.

Vào khoảng 6 giờ 52 phút sáng 1-3, Quân dẫn con ruột là H (ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho), khi đi đến tiệm tạp hóa đối diện trường Mầm non Tuổi Thần Tiên (phường 5, TP Mỹ Tho) và lấy một con dao dài khoảng 50cm. Sau đó, Quân cầm dao và dẫn theo H vào trường mầm non.

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng uy hiếp các cháu bé tại trường mầm non. Ảnh: CTV

Quân cầm dao đe dọa và cướp 1 điện thoại của cô giáo tại trường sau đó khống chế 7 cháu bé. Sau khi được giáo viên vận động, Quân thả 4 cháu bé, sau đó dùng dao kề cổ 1 bé, khống chế 2 bé... Quân dùng dao đập phá bàn ăn, bàn học, cố thủ trong phòng học, liên tục la hét đòi giết các cháu nếu lực lượng chức năng ập vào.

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Quân làm nghề bốc vác tại chợ Bình Điền, TP HCM. Thời điểm bị bắt giữ qua kiểm tra nhanh thì đối tượng dương tính với ma túy.

“Trong tình huống hết sức nguy hiểm, cấp bách, đối tượng đang kề dao vào cổ cháu bé và liên tục la hét; với sự kiên trì vận động, giải thích kết hợp với mưu trí, linh hoạt tạo các tình huống để đối tượng sơ hở đưa dao ra khỏi cổ cháu bé, ngay sau đó lực lượng ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng và giải cứu thành công 3 cháu bé bị uy hiếp được an toàn trong đó có một bé là con của đối tượng. Hiện sức khỏe các cháu bé ổn định, đảm bảo an toàn” - Đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cũng cho biết Công an tỉnh đang phối hợp với Viện KSND tỉnh Tiền Giang củng cố hồ sơ xem xét xử đối tượng về các hành vi: Cướp tài sản; đe dọa giết người; gây rối trật tự công cộng và bắt cóc.

Công an đang giám định thiệt hại về tài sản, nếu kết quả giám định tài sản này có giá trị đủ mức độ vi phạm sẽ tiếp tục xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Quân do sử dụng ma túy nhiều lần và lâu năm nên có biểu hiện loạn thần, la hét, hiện vẫn chưa tỉnh táo.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng công an tỉnh đã hết sức chủ động, nhanh chóng kịp thời, mưu trí xử lý nhanh, cấp bách tình huống hết sức nguy hiểm xảy ra tại trường mầm non Tuổi Thần Tiên. Và khen ngợi tập thể giáo viên trường hết sức bình tĩnh bảo vệ trẻ em phối hợp lực lượng công an đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cháu bị uy hiếp.

Cùng ngày sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã đến trường động viên phụ huynh, nhân viên, giáo viên trường và chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh; Công an TP Mỹ Tho; Đội phản ứng nhanh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và 2 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khen thưởng đột xuất trong phòng chống tội phạm 10 triệu đồng cho tập thể trường mầm non Tuổi Thần Tiên đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp bắt giữ đối tượng uy hiếp trẻ em.

