Đóng điện, đưa vào vận hành hàng loạt công trình lưới điện 110kV trọng điểm khu vực phía Nam 04/11/2024 15:29

(PLO)- Từ ngày 21 đến 31-10-2024, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành 8 công trình lưới điện 110kV cấp bách, trọng điểm trên địa bàn các tỉnh Long An, Bình Thuận, Ninh Thuận, Trà Vinh, Lâm Đồng, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của các địa phương.