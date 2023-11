Đồng Nai khen thưởng người cung cấp thông tin phản ánh vi phạm giao thông

Ngày 29-11, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản ban hành kế hoạch Phát động phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ảnh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên toàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, kế hoạch được ban hành nhằm khuyến khích mỗi người dân là tuyên truyền viên, cộng tác viên với lực lượng chức năng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó vận động người dân tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông và chủ động phát hiện, phản ảnh các vi phạm giao thông cho cơ quan chức năng xử lý, giải quyết.

Một chiếc xe khách dừng ngay vòng xoay Cổng 11 đường Võ Nguyên Giáp - Bùi Văn Hòa trả khách. Ảnh: VH.

Đặc biệt tập trung vào các hành vi như xe khách chở quá số người quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định; xe tải chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều; vượt đèn đỏ; dừng, đậu không đúng nơi quy định; điều khiển xe lạng lách, đánh võng…

Thông tin, hình ảnh người dân gửi về cần đảm bảm chính xác, có đầy đủ thông tin như: nội dung hành vi vi phạm; video clip, hình ảnh của hành vi vi phạm, thời gian, tuyến đường xảy ra vi phạm, biển số xe, đặc điểm của phương tiện chủ phương tiện và các thông tin khác có liên quan…

UBND tỉnh giao Công an tỉnh là đầu mối tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin phản ảnh của người dân. Việc tiếp nhận được thực hiện dưới các hình thức như: tiếp nhận trực tiếp thông tin phản ảnh tại trụ sở cơ quan công an; thông qua các kênh mạng xã hội, hộp thư điện tử do Công an tỉnh lập.

Sau khi tiếp nhận thông tin kiến nghị, phản ảnh của người dân, Công an tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các trình tự về tiếp nhận và xử lý thông tin theo quy định. Đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tạo hiệu ứng răn đe, phản hồi kết quả xử lý cho người báo tin.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan chức năng sẽ bảo đảm bí mật về người cung cấp thông tin, tài liệu về trật tự ATGT. Phải có biện pháp theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự của người phản ánh cung cấp thông tin. Đồng thời xử lý nghiêm với các hành vi lợi dụng phong trào để cung cấp thông tin sai sự thật.

Ngoài ra, kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ảnh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông”.

Vũ Hội