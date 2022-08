Đồng Nai phát hiện tài sản tham nhũng hơn 630 triệu đồng, thu hồi 62 triệu

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng của tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo Thanh tra tỉnh, kết quả công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay tổng số tiền đã phát hiện tổng số tiền, tài sản tham nhũng hơn 630 triệu đồng nhưng mới thu hồi được 62 triệu đồng.

Về điều tra, truy tố các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, cơ quan CSĐT các cấp đang thụ lý 8 vụ với 17 bị can, trong đó kỳ trước chuyển 4 vụ với 12 bị can, khởi tố 4 vụ cùng 5 bị can. Viện kiểm sát Nhân dân các cấp thụ lý 2 vụ và 3 bị can.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm nay Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã thực hiện 8 cuộc thanh tra về việc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản các đơn vị. Hiện Thanh tra đã đề xuất chuyển hai kết luận thanh tra sang cơ quan công an điều tra.

Về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, Thanh tra tỉnh cũng thực hiện 11 cuộc tại 11 đơn vị. Đến nay đã ban hành 3 kết luận Thanh tra và đã kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan đến những thiếu sót, vi phạm liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng.

Trong 6 tháng đầu năm Thanh tra tỉnh Đồng Nai không phát hiện vi phạm, tham nhũng qua hoạt động thanh tra kiểm tra, rà soát và qua phản ánh. Để có biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan tổ chức, đến nay Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 6.806 bản kê khai tài sản, thu nhập cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh.

Về thanh tra trong hành chính, ngành Thanh tra đã thực hiện 59 cuộc thanh tra 126 đơn vị trên tất cả các lĩnh vực. Đã ban hành 29 kết luận thanh tra và phát hiện những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra thuộc lĩnh vực tài chính, đất, tài sản với số tiền hơn 32 triệu đồng.

Đã xử lý trách nhiệm 1 tổ chức, 14 cá nhân kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, kiến nghị chuyển sang cơ quan công an 1 vụ.

Về trách nhiệm thực hiện trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã ban hành 12 kết luận kiến nghị xử lý 1 cá nhân và chuyển sang cơ quan CSĐT 3 cá nhân.

Về thanh tra chuyên ngành, trong 6 tháng đầu năm trên toàn tỉnh đã thực hiện 1034 cuộc thanh tra (46% là kỳ trước chuyển qua) trong các lĩnh vực. Đến nay đã phát hiện 254 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền gần 1 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính là hơn 15 tỉ đồng.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận khoảng 4.000 đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo. Đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và công tác bồi thường thu hồi đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.